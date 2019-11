Il processo | per il suo ruolo Vittoria Puccini si è ispirata alla PM del caso Gambirasio

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) Sul greto del fiume di Mantova viene ritrovato il corpo di una diciassettenne, Angelica Petroni. L'indagine sulla morte della ragazza viene affidata al pubblico ministero Elena Guerra che fino a quel momento era convinta di prendersi una pausa dal lavoro per salvare il suo matrimonio. Questa è la premessa de Il, un legal thriller in otto episodi che andrà in onda in quattro serate a partire da venerdì 29 novembre su Canale 5. La protagonista della serie, la PM Elena Guerra, è interpretata dache anche in questo, come è accaduto nelle sue precedenti interpretazioni, ha scelto di portare sullo schermo un personaggio determinato e fragile allo stesso tempo, un'eroina con delle ferite nell'anima ma capace di portare a termine i suoi compiti con scrupolosità e rigidezza. Per interpretare Elena Guerra ne Ilsi èPM del ...

TgLa7 : I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel pr… - matteosalvinimi : Altra indagine, altro processo per aver difeso i confini, la sicurezza, l’onore dell’Italia? Per me è una medaglia!… - ginpretura : Seconda e ultima parte del processo celebrato per la morte di #StefanoCucchi. Dopo dieci anni vengono portati in a… -