Il pericolo della punizione divina ha aiutato lo sviluppo della civiltà ?

Obama : le bolle della nuova era dell’informazione ci stanno pericolosamente isolando : L'ex presidente degli Stati Uniti è intervenuto al Dreamforce a San Francisco, dialogando con il ceo e fondatore dell'azienda Marc Benioff. «Questo spiega in parte perché abbiamo un problema nel dibattito pubblico, ma è un tema culturale non solo politico. Ci stiamo separando l'uno dell'altro»

Fumo e diabete - scoperta la chiave della combinazione pericolosa : Il diabete, uno dei più temibili “nemici” per la salute della nostra epoca, anche perché peggiora il profilo di rischio cardiovascolare soprattutto se si allea con gli altri pericoli per cuore ed arterie (il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del diabete). Oltre che con obesità, sovrappeso e disordini del metabolismo, peraltro facilmente spiegabili visto lo “sconquasso” che l’aumento patologico della glicemia crea sull’organismo, da ...

Massimo pericolo : 'Se la legge è stupida della legalità non me ne frega niente' : Massimo Pericolo, Speranza e Vaz Tè hanno concesso un'intervista a Rolling Stone Italia per il nuovo format del noto magazine musicale internazionale, chiamato 'Chat di Gruppo'. Chiacoria intervista Massimo Pericolo, Speranza e Vaz Tè A fare gli onori di casa, conducendo la chiacchierata e e ponendo domande agli ospiti, è stato Chicoria, icona dello street rap italiano, nonché autore del best seller del 2014 'Dura Lex - La legge non è uguale per ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : Georgia amara per l’Italia. Donne sconfitte - Open pari. In pericolo le chance di titolo della Russia : Penultima giornata di incontri agli Europei a squadre di Scacchi in corso di svolgimento a Batumi, in Georgia, ed è proprio la seconda formazione di casa a dare dispiaceri all’Italia. Quella femminile, infatti, esce sconfitta da detto confronto, mentre quella maschile al di là del pari non riesce ad andare. Le Donne, in particolare, vengono escluse dalla lotta per il podio, ma hanno ancora la possibilità di competere per l’ingresso ...

Crollo Torre Piloti - l’ex comandante della Capitaneria Angrisano : “Non c’è stato alcun pericolo fino all’impatto con il Jolly Nero” : “Sarei stato il primo a non farli stare lì”. “Ci dormivo, non la ritenevo pericolosa”. Si sono difesi così in aula l’ex comandante della Capitaneria di Porto di Genova, l’ammiraglio Felicio Angrisano, e l’ex comandante dei Piloti del porto, Giovanni Lettich, sotto processo insieme ad altre 10 persone per la sicurezza della Torre Piloti, crollata il 7 maggio 2013 dopo l’urto con il cargo Jolly Nero ...

CAOS GOVERNO/ Le pericolose sviste della sinistra - tra Italia viva e Pd : L'accordo tra grillini e Pd non è accolto favorevolmente dagli elettori. Bisognava pensarci prima di mettere in piedi questo GOVERNO

"Il blog della Paltrow è pericoloso". L'attrice invita a raggiungere "il minor peso vivibile" : “L’obiettivo è raggiungere il minor peso vivibile”. È questa la frase apparsa sul sito web “Goop” di Gwyneth Paltrow, dedicato allo stile di vita. L’attrice è stata sommersa dalle polemiche, anche da parte di numerosi scienziati che hanno parlato di “messaggio molto pericoloso”. Lo riporta il quotidiano DailyMail.Il blog dell’attrice aveva già creato alcune ...

Quando sono in pericolo - le piante rilasciano un “odore della paura” : (foto: Andre Kessler/Cornell University) Come un grido di allarme che si propaga e che ciascuno ripete allo stesso modo. Solo che le piante non urlano, e allora Quando una viene attaccata rilascia un mix di sostanze chimiche (composti organici volatili) per avvertire le altre del pericolo: un odore della paura che serve per approntare i meccanismi di difesa. Questa nuova forma di comunicazione tra piante – chiamata “a canale aperto” – è stata ...

