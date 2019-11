Il Padrino film stasera in tv 23 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 23 novembre 2019) Ilè ilin tv sabato 232019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:TITOLO ORIGINALE: The GodfatherGENERE: Drammatico, PoliziescoANNO: 1972REGIA: Francis Ford Coppola: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richardellano, Robert Duvall, Rudy Bond, John Cazale, Franco Citti, Richard Conte, Richard Bright, Salvatore Corsetto, Sterling Hayden, Corrado Gaipa, Tony Giorgio, Julie Gregg, Angelo Infanti, Morgana King, Diane Keaton, Jeannie Linero, Tere Livrano, Al Lettieri, John Marley, John Martino, Lenny Montana, Alex Rocco, Victor Rendina, Gianni Russo, Al Martino, Simonetta Stefanelli, Vito Scotti, Cardell Sheridan, Talia Shire, Saro Urzì, Abe VigodaDURATA: 175 Minuti Il...

lavocedelcinema : ?? Che c'è di meglio di un classico del Cinema nel weekend? Stasera in tv! @lavocedelcinema - Spirit70662410 : @whataemptyspace Per un attimo, mi è sembrato il casello dove viene ucciso Sonny, figlio del padrino, nel primo dei tre film ?? - ElisabettaIori3 : RT @ciuffreda_t: #LeggoIshiguro Forse c'è una immagine stereotipata della Sicilia e della mafia che proviene da film come Il Padrino, ma pe… -