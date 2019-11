Il Milan resiste | il Napoli non risolve la crisi

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 23 novembre 2019) Con le spalle al muro, ilha evitato il record dell'ottava sconfitta, costringendo all'1-1 unche a sua volta prolunga a cinque la striscia di partite senza vittorie. Non festeggia nessuno sotto la pioggia di San Siro. Il quarto posto resta lontano per la squadra di Ancelotti, che si avvicina alla sfida di Champions di mercoledi' con il Liverpool su una panchina tutt'altro che salda, alla guida di una squadra in, incapace di imporre la propria superiorita' tecnica, frenata dalla paura. Per Pioli il passo avanti e' lieve ma prezioso: nonostante assenze e stanchezza, ha conservato il punto, reggendo all'assalto finale grazie a Donnarumma, il migliore fra i rossoneri dopo Bonaventura, che dopo 412 giorni e' tornato al gol pareggiando nel giro di cinque minuti la rete segnata da Lozano al 24'. I 14 punti in 13 giornate (5 in 6 nella gestione Pioli) sono pero' il minimo ...

