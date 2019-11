Il giorno più importante per Sinisa Mihajlovic Il comunicato sulle sue condizioni

L’uomo del giorno – Byron Moreno - il personaggio più odiato dal popolo italiano : tra accuse - truffe e galera : Solitamente, la rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra personaggi importanti ed apprezzati legati al mondo del calcio. Ecco, oggi facciamo un’eccezione. Ci vogliamo fare del male da soli, rispolverando un evento ed un soggetto abbastanza indigesti al popolo italiano: Byron Moreno. Non servono particolari presentazioni verso quest’ultimo, il solo nome suscita in tanti un sentimento di odio e ...

La 'mente' delle sardine Santori : "Non ho più una vita. Riceviamo 200 - 300 richieste al giorno" : Dopo il manifesto anti-populista ("la festa è finita"), pubblicato ieri sulla pagina ufficiale, le sardine hanno già depositato il proprio marchio all'ufficio Ue per la proprietà intellettuale. "L'idea non è fondare un movimento politico ma evitare speculazioni sulla nostra immagine e combattere gli eventi 'fake'. Vogliamo tutelare il messaggio partito da Bologna contro chi si approfitta del nostro brand": lo ha detto all'AGI Mattia Santori, 32 ...

Black Friday : le offerte più convenienti del giorno a una settimana dall’evento : È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il Black Friday. Ma attenzione: per ingannare l'attesa fino a venerdì prossimo, potete approfittare delle offerte in atto già oggi, su Amazon, Unieuro e tante altre piattaforme. Ecco quali sono le promozioni del giorno a cui vale la pena dare un'occhiata.Continua a leggere

Garau : ogni giorno per dirigenti ospedalieri mezz’ora di servizio in più : Roma – Arrivano le parole di Alessandro Garau, segretario del Coas Medici dirigenti, in merito alla sottrazione di mezz’ora dal servizio dei dirigenti medici: “Brutta sorpresa per i dirigenti medici degli ospedali di Roma e del Lazio: dal primo giorno del mese di novembre, allo scattare delle 6 ore e 20 minuti di servizio, si vedono automaticamente sottratta mezz’ora di servizio come ‘pausa’, indipendentemente ...

Milan - Piatek : “per la stampa italiana sono diventato un brocco da un giorno all’altro. Valgo molto di più” : Non è iniziata bene la stagione di Krzystof Piatek. L’attaccante del Milan e i suoi tifosi non avrebbero mai immaginato che a questo punto della stagione il suo bottino di reti realizzate fosse fermo a tre. Le cause però non sono soltanto legate a motivi personale: “è chiaro che le turbolenze in societa’ avrebbero condizionato i giocatori – racconta il calciatore in un’intervista all’emittente polacca ...

13 milioni di stream per tha Supreme - 23 6451 è il 2° album più ascoltato di sempre nel giorno del rilascio : Grande successo per l'album 23 6451 di tha Supreme che con 13 milioni di ascolti è il secondo album più ascoltato di sempre in Italia nelle prime 24 ore su Spotify. 23 6451 di tha Supreme si inserisce sul podio con i suoi 13.005.922 stream in un solo giorno. Il disco è secondo in Italia per numero di ascolti totalizzati su Spotify nelle prime 24 ore di disponibilità sono al progetto Machete Mixtape 4 di Machete che occupa la prima ...

Le donne parlano più degli uomini (13.000 parole al giorno in più) : I cinque i sensiLe donne sono meno collaborativeUn funzionamento diversoEmozioniIl senso del belloTutta colpa di una proteina. Sarebbe questa la chiave , secondo gli scienziati, che spiegherebbe perché le donne sono il sesso più loquace, capace di pronunciare una media di circa 20.000 parole al giorno, 13.000 in più rispetto all’uomo medio. Insomma, un gruppo di donne riunite insieme potrebbero generare un flusso di parole pari a quelle di ...

Dodici ore al giorno di lavoro per poco più di un euro all'ora. Arrestati due imprenditori cinesi : Dalle 8 del mattino alle 20 di sera, con 15 minuti di pausa per mangiare. La paga? poco più di un euro all'ora. Arrestati due imprenditori cinesi che sfruttavano i propri lavoratori, prevalentemente africani sfruttamento lavoro nero capolarato Raffaello Binelli ?Url ...

Muro Berlino : Battelli - ‘da quel giorno più liberi e più forti’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Trent’anni dopo quel 9 novembre 1989 posso dire che quella giornata ha reso tutti noi liberi, diversi e più forti. Il mondo globale, come lo conosciamo oggi, non sarebbe esistito senza questa data storica”. Lo afferma Sergio Battelli, deputato M5S e presidente della commissione per le Politiche Ue della Camera. “è proprio recuperando lo spirito di quella giornata -aggiunge- che ...

Non più di un’ora e mezzo al giorno e mai dopo le 10 di sera. La Cina dette le regole per i videogame : Pubblicate le norme per limitare l’accesso ai minori ai giochi elettronici. Entrerà in vigore anche un sistema di identificazione obbligatorio e c'è un tetto di spesa mensile

L’uomo del giorno - Gigi Riva – Alta velocità - sigarette e gol : gli aneddoti più divertenti della carriera : Gigi Riva compie 75 anni. ‘Rombo di Tuono’ è stato uno dei centravanti italiani più forti della storia. E forse oggi ha un motivo in più per festeggiare. Il Cagliari di Maran ha avuto un grande avvio di stagione come il suo Cagliari, quello degli eroi della stagione ’69/70 quando arrivò lo scudetto al termine di una storica cavalcata. La squadra di Gigi Riva conquistò sette vittorie e quattro pareggi nelle prime undici di ...

“Il giorno più bello del mondo” è forse la consacrazione per il Siani più attore che comico : “Il giorno più bello del mondo” è l’ultimo film con protagonista Alessandro Siani: un titolo che non avrebbe bisogno di recensioni, perché a livello di pubblico va da sé come un fiume in piena verso il mare. Arturo Meraviglia (Alessandro Siani) è un institore teatrale fallito che non rappresenta più nessuno tranne il comico Gianni ‘Pochi Pochi’ (l’ottimo Giovanni Esposito) che non fa ridere, e che vive nel suo microcosmo amicale con ...

Alessandro Siani da record : «Il giorno più bello del mondo» è il miglior incasso del weekend nel 2019 : Il giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoLa magia arriva e abbraccia tutti come se fosse una scia luminosa, luccicante e imprevedibile. Dopo essersi assicurato il titolo di miglior esordio del cinema italiano del 2019, con 324mila euro incassati nel primo ...