Il Giornale | Milan-Napoli derby polveriera Chi perde si prepari ai danni dell’esplosione

IL Giornale / Milan-Ancelotti - si può rifare : Il GIORNALE in edicola oggi “approfitta” della sfida di campionato tra Milan-Napoli per parlare del possibile ritorno di Ancelotti in rossonero. Il quotidiano lombardo ricorda che negli ultimi anni il Diavolo ha cercato più volte l’attuale tecnico del club partenopeo. Ora Maldini potrebbe provarci nuovamente per averlo in panchina nella prossima stagione e questa volta potrebbe essere quella giusta, dal momento che Ancelotti ...

Il Giornale : Ancelotti disse di no al Milan ma oggi potrebbe accettare di tornare : Domani, a San Siro, Ancelotti guiderà il Napoli contro il Milan, il suo vecchio amore, la squadra di cui è stato giocatore e allenatore. Per lui, scrive Il Giornale, ci saranno solo applausi. Ha lasciato bei ricordi e un rapporto di amicizia e stima sia con il club rossonero che con la squadra e la tifoseria. Un rapporto ombelicale, come dimostra una frase pronunciata da Alessandro Nesta: “Per lui ci saremmo buttati nel fuoco” Ecco ...

Il Giornale tira le orecchie a Banti - in Verona-Milan Orsato convinse Manganiello a rivedere l’azione : Il Giornale prova a fare il punto sulle reali responsabilità che sono dietro alle polemiche arbitrali degli ultimi giorni Sul banco degli imputati c’è quel video, tecnicamente conosciuto per l’«on field review» (revisione in campo), che tante volte resta spento. Per la logica di un protocollo deciso dalla Ifab, inteso come direttive e linee guida, che dimostra i suoi limiti. La polemica nn esiste solo in Italia, anche Frank Lampard ieri si è ...

Il Giornale : il mancato appeal commerciale del Milan non dipende solo dal campo : Addebitare il deficit commerciale del Milan ai risultati deludenti degli ultimi tempi è un’interpretazione solo parziale della realtà, scrive Franco Ordine su Il Giornale. Lo si evince dalla lettura del bilancio del club. Basta guardare alla voce ricavi commerciali. Rispetto al 2015-16, ovvero alla vigilia del passaggio di proprietà del club da Fininvest a Yonghong Li, ammontavano a 86,5 milioni. Oggi sono precipitati a 56,8. La fine del ...

Il Giornale : il mancato appeal commerciale del Milan non dipende solo dal camppo : Addebitare il deficit commerciale del Milan ai risultati deludenti degli ultimi tempi è un’interpretazione solo parziale della realtà, scrive Franco Ordine su Il Giornale. Lo si evince dalla lettura del bilancio del club. Basta guardare alla voce ricavi commerciali. Rispetto al 2015-16, ovvero alla vigilia del passaggio di proprietà del club da Fininvest a Yonghong Li, ammontavano a 86,5 milioni. Oggi sono precipitati a 56,8. La fine del ...

Il Giornale : l’avventura di Pioli al Milan inizia “confessando” i senatori : L’avventura di Stefano Pioli in rossonero è iniziata con una sorta di “confessionale”, racconta Franco Ordine su Il Giornale. Ieri il nuovo allenatore del Milan è stato impegnato nella prima doppia seduta di allenamento della sua nuova squadra e nella conoscenza dei calciatori del Milan non impegnati nelle nazionali. La prima cosa che ha fatto è stata quella di intavolare “approfonditi colloqui one to one in modo da ...

Il Giornale : il Milan divora i suoi figli (e le sue bandiere) : Su Il Giornale, Elia Pagnoni definisce il Milan “mangiallenatori e mangiabandiere”. Nell’ultimo decennio, scrive, ha ripescato ed eliminato in modo vorticoso i pezzi pregiati della sua storia recente. In sette stagioni, quello di Giampaolo è il nono tecnico che cambia. Se adesso la società mettesse in discussione anche Boban e Maldini si arriverebbe ad altre “bandiere strappate”, le ennesime. E se sarà stata ...