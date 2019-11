Il futuro degli smartphone pieghevoli? Visionox mostra le sue idee

Delrio : “Non sarà il Pd a staccare la spina al governo - non giochiamo con il futuro degli italiani” : "Chiunque facesse cadere il governo per motivi di calcolo politicante o per trame di palazzo, come purtroppo in questa storia della Repubblica è accaduto troppe volte, se ne assumerebbe la responsabilità davanti agli italiani": così Graziano Delrio assicura sull'affidabilità del Pd. Per quanto riguarda le fuoriuscite dal partito verso Italia Viva di Matteo Renzi, il capogruppo dem alla Camera è fermo: "Il partito resisterà".Continua a leggere

Prima di prendere decisioni sul futuro degli Stati e del Pianeta “si dovrebbero ascoltare maggiormente gli scienziati” : “Si dovrebbero ascoltare maggiormente gli scienziati Prima di prendere decisioni sul futuro degli Stati e del Pianeta“. Con questa affermazione concorda oltre l’80% degli interviStati nell’ambito della ricerca sociale ‘Gli italiani, la scienza e la magia’, che Yakult Italia ha commissionato ad AstraRicerche in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. “Un dato che ...

Beautiful - futuro di Hope e Liam : la speranza degli attori Scott e Annika : Beautiful, Hope e Liam: le anticipazioni annunciano momenti di tensione Addio in vista per Hope e Liam. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano nuove difficoltà per la coppia, che ormai da tempo appare unita e innamorata. Ma sappiamo bene che la trama della nota soap vede molto spesso cambiare le carte in tavola per […] L'articolo Beautiful, futuro di Hope e Liam: la speranza degli attori Scott e Annika proviene da Gossip ...

Uomo e foreste - quale futuro? Il “mistero degli alberi” al centro dei Colloqui di Dobbiaco 2019 : Alberi, lotta ai cambiamenti climatici, biodiversità. Si parlerà di “Incanto e tormento” delle foreste ai Colloqui di Dobbiaco 2019, laboratorio d’idee per una svolta ecologica che torna nel centro altoatesino dal 27 al 29 settembre 2019, continuando come ogni anno ad affrontare le tematiche ambientali di maggior rilievo proponendo di pari passo delle soluzioni concrete. Sul modello dei giovani attivisti di Fridays for Future, a Dobbiaco ...