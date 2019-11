Il capo è Di Maio | non rompete le palle Con la sinistra possiamo fare cose

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) “Tu il coraggio ce l’hai, noncontinuare adei Facebook con uno contro l’altro, che si dice questo qua va bene e non va bene. Le situazioni devono essere chiare: il referente è lui, ilpolitico è lui, io ci sarò un po’ più vicino, quindi noni c...ni, fatemi la cortesia, se no ci rimettiamo tutti”. Lo dice Beppe Grillo durante l’incontro con Luigi Diin un video postato su Facebook.“Quando parlo di progetti insieme con laparlo di progetti alti, bellissimi. Sui trasporti, su come costruire le, su cosa è la città... È un momento magico”, afferma Grillo nel video.“Avete scelto questa votazione, in Emilia-Romagna ci andiamo per beneficenza. Come dai un euro a uno” per beneficenza, “non puoi dare un piccolo voto anche a noi per ...

LaStampa : Spaventato dal pressing dei big e dall’ira del fondatore, il capo politico lascia il tour in Sicilia. Aveva diserta… - NicolaPorro : Qui provo a spiegare perché in economia le cose andrebbero molto meglio se il capo politico del #M5S non fosse baby… - Elisabettadd : RT @SilenzieFalsita: M5S, il messaggio di Beppe Grillo su Facebook: «Non rompete i cogl..oni: il capo politico è Di Maio» -