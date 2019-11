I sondaggisti sulle elezioni in Emilia Romagna | il voto disgiunto può dare una mano al

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) "Per il centrosinistra, con il M5S in campo, inla strada si fa più in salita". I, dopo il plebiscito su Rousseau per la corsa in solitaria, su questo punto sono tutti d'accordo, scrive il Corriere della sera in edicola sabato 23 novembre. Ma è però interessante rilevare