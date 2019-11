I nomi dei primi 5 finalisti di Sanremo Giovani in sfida il 19 dicembre

Grammy 2020 - tutte le nomination dei premi della musica : (foto: Getty Images) Sono state rivelate in queste ore le nomination per i Grammy Awards 2020, i più prestigiosi premi dell’industria discografica americana. A dominare le candidature di questa 62esima edizione c’è la rapper Lizzo, che potrebbe portarsi a casa otto premi, seguita dalla cantante Billie Eilish e dal rapper Lis Nas X, con sei nomination ciascuno. Fra gli altri a essersi distinti nelle varie categorie troviamo Ariana ...

Death Stranding nell'occhio del ciclone per la nomination dei The Game Awards? Geoff Keighley risponde alle accuse di conflitto d'interessi : Sono solo hater e poveretti o più diplomaticamente, non ti curar di lor, ma guarda e passa. Francamente è questo quello che ci verrebbe da dire al buon Geoff Keighley, giornalista e creatore/presentatore dei The Game Awards che attualmente si trova alle prese con delle accuse che ormai hanno attirato l'attenzione di tutti. A far discutere, come abbiamo sottolineato ieri, è la presenza di Death Stranding tra le nomination per il premio più ...

Bocelli nella cinquina dei Grammy. Otto nomination per Lizzo : Andrea Bocelli orgoglio italiano ai Grammy 2020. Il cantante ha conquistato la nomination dopo aver centrato contemporaneamente le vette delle classifica statunitensi e inglesi, segnando così un traguardo mai raggiunto prima da un artista italiano. Bocelli è anche l’unico italiano presente nella lista delle nomination 2020. Una candidatura importante (la sesta nella sua carriera), nella categoria “Best Traditional ...

VR e linguaggio dei segni? Un binomio possibile e una luce in un mondo spesso troppo tossico : La tecnologia può unire ed aiutare le persone e lo dimostra il documentarista e YouTuber "Syrmor" che, attraverso una serie di video, ha intervistato diverse persone che utilizzano la realtà virtuale per parlare con i linguaggio dei segni.Per il momento questa tecnologia non consente di riprodurre perfettamente consonanti come ad esempio W e V o comunque determinati gesti, tuttavia, come dichiara un intervistato, "La realtà virtuale non è ...

Death Stranding e Control guidano le nomination dei The Game Awards 2019 : Le nomination per i The Game Awards 2019 sono state svelate e sono guidate dall'epico Death Stranding di Hideo Kojima (9 nomination) e Control di Remedy / 505 Games (8 nomination).Oltre a questi giochi, ci sono nomination per Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice e The Outer Worlds.In tutto, l'elenco delle nomination comprende 107 giochi. Titoli con almeno tre nomination includono Apex Legends, Call of Duty: ...

Ex Ilva - cosa c’è nell’esposto dei commissari alla procura : “Da Arcelor danni all’economia del Paese”. È un reato punito fino a 12 anni : Fermare gli impianti di uno stabilimento strategico per l’economia nazionale equivale a distruggerli danneggiando così non solo gli interessi dell’impresa, ma l’economia di un intero Paese. È questa una delle accuse mosse dai commissari straordinari dell’Ilva che poche ore fa hanno depositato nelle mani del procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo e del procuratore aggiunto Maurizio Carbone un esposto nel quale hanno segnalato “fatti e ...

Amici 19 oggi : i nomi dei cantanti e dei ballerini di Maria De Filippi : Amici 19 puntata di oggi: la cantante Gaia Gozzi nella Scuola di Maria De Filippi Suona la campanella della scuola più famosa del piccolo schermo. oggi Amici 19 torna in onda dopo la conclusione, da poche settimane, della prima versione Vip del talent show più longevo della televisione italiana Maria De Filippi inaugurerà la diciannovesima edizione del programma che ha visto emergere decine di talenti, come Marco Carta, Alessandra Amoroso, Emma ...

Venezia : Unint apre corso in economia dei cambiamenti climatici (2) : (Adnkronos) – “Il dibattito cui assisteremo -si legge in una nota- permetterà di analizzare i diversi aspetti del Climate Change: le cause del cambiamento climatico, la situazione attuale e le previsioni future, le politiche poste in essere dai decisori pubblici a livello nazionale e internazionale, le sfide e le opportunità per il mondo delle imprese. Al termine degli interventi istituzionali è prevista una tavola rotonda con ...

Venezia : Unint apre corso in economia dei cambiamenti climatici : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Ciò che sta accadendo in queste ore in una Venezia sommersa dall’acqua dimostra come la crisi climatica stia incidendo in misura crescente sulla nostra vita, mettendo a rischio anche i luoghi della cultura. Il cambiamento climatico rappresenta infatti una delle principali sfide che affronteranno le società di tutto il mondo ed è destinato a esercitare un impatto notevole sul piano economico e ...

Astronomia : il 15% dei mondi alieni ha più di una stella : Secondo un recente studio, che ha passato al setaccio numerosi sistemi planetari, il 15% dei mondi alieni ha più di una stella: la ricerca, pubblicata su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è stata condotta dall’astrofisico Markus Mugrauer, dell’università tedesca di Jena. L’esperto ha analizzato oltre 1.300 stelle che ospitano pianeti e che distano fino a 1.600 anni luce dal nostro pianeta (gli astri sono stati ...

Migranti - la Corte dei conti europea ha chiesto maggiori aiuti economici dall’Unione verso l’Italia : Le condizioni dei centri di accoglienza sono "catastrofiche", le procedure di richiesta di asilo "troppo lunghe" e i meccanismi di "rimpatrio dei profughi che non hanno diritto alla protezione internazionale non sono sufficienti": come non lo sono i processi di redistribuzione dei Migranti nei vari Stati membri. Per questi motivi la Corte dei conti europea ha chiesto a Bruxelles di appoggiare in maniera più consistente Italia e Grecia nella ...

Sanremo 2020 - cast : svelati i primi nomi dei Big in gara di Amadeus : Amadeus: svelati i primi nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2020 Nel nuovo numero del settimanale Chi sono stati fatti i primi nomi dei Big in gara a Sanremo 2020. La scelta sarebbe ricaduta su Elodie e Bianca Atzei. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sarebbero in pole position per entrare nella rosa dei prossimi cantanti che calcheranno il palco dell’Ariston. ...

Mercato Milan : tre nomi per l’attacco - ma il sogno dei tifosi resta Ibrahimovic : Il calcioMercato invernale si avvicina e la dirigenza del Milan è già al lavoro per regalare a mister Pioli i rinforzi giusti e di esperienza da inserire in rosa. Boban e Maldini in questi giorni sarebbero focalizzati sulla ricerca di un attaccante che possa portare in dote un buon numero di gol. Nelle prime dodici di campionato, infatti, l’attacco rossonero è apparso parecchio spuntato. Attaccanti Milan: Mertens, Mandzukic o Giroud a ...

Iraq - amputazioni per 3 dei 5 militari italiani feriti. Ecco i nomi : I cinque militari italiani feriti ieri nell'attentato nel Kurdistan dell'Iraq sono Marco Pisani, Paolo Piseddu, Andrea Quarto, Emanuele Valenza e Michele Tedesco (i primi...