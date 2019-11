I due italiani condannati a Londra per stupro

Londra - abusarono di una giovane : condannati a sette anni e mezzo due ragazzi italiani : Sono stati condannati a sette anni e mezzo di carcere Ferdinando Orlando, 25 anni, e Lorenzo Costanzo, 26 anni, i due italiani che la notte del 26 febbraio 2017 hanno abusato di una ragazza di 23 anni in un nightclub di Soho, a Londra. Questa è la sentenza definitiva dei giudici londinesi che lo scorso ottobre avevano già giudicato colpevoli i due giovani, ma era stato deciso che i due potessero rimanere in libertà in attesa di conoscere ...

Ciudad del Carmen. Pirati assaltano la Remas : feriti due marittimi italiani : Un commando di Pirati ha messo a segno un attacco nel Golfo del Mexico contro una nave italiana. Due marittimi

Sondaggi politici - Ius Culturae : due italiani su tre favorevoli alla riforma della cittadinanza : Un ricerca dell'Istituto Demos mostra che una riforma dello Ius Culturae troverebbe largo consenso tra i cittadini italiani. "Sono favorevoli oltre i due terzi dei cittadini e 7 su 10 fra i più giovani e gli anziani. Ci sarebbero, dunque, le premesse per approvare la riforma", ha commentato il sociologo Ilvo Diamanti.Continua a leggere

Condono fiscale - occhio alla scadenza : una "rata" importante per due milioni di italiani : Attenzione: il mancato, o insufficiente pagamento anche di una sola rata, o il tardivo pagamento oltre la tolleranza di...

Attentato ai militari italiani in Iraq : i cinque feriti sono stabili - ma due hanno subito amputazioni : sono in condizioni stabili e non in pericolo di vita, i cinque militari italiani caduti vittime di un Attentato in Iraq. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti dello Stato Maggiore della Difesa, due militari hanno subito amputazioni per via delle gravi ferite riportate. Ad uno dei soldati, appartenente ai corpi speciali Col Moschin, è stata amputata la gamba sopra al ginocchio, mentre un militare della Marina, del corpo speciale Comsubin, ...

Iraq - attentato contro militari italiani : cinque feriti di cui tre gravi. due di loro hanno subito amputazioni Mattarella : “Solidarietà” : Attacco contro i soldati italiani in Iraq. Nell’attentato esplosivo sono rimasti feriti cinque militari: tre sono in gravi condizioni. Uno Ied (Improvised Explosive Device) un ordigno esplosivo rudimentale, è esploso al passaggio di un team misto di appartenenti alle forze speciali. I soldati erano a piedi insieme alle forze di sicurezza che stanno addestrando. I militari sono tutti in prognosi riservata ed attualmente ricoverati in un ...

Equitazione - Fieracavalli 2019 : due successi italiani nella prima giornata - vince anche Jessica Springsteen : prima giornata di gare a Verona, in occasione dell’edizione 2019 di Fieracavalli, con ben tre competizioni di alto livello nel salto ostacoli, partendo dal Safe Riding, Grand Prix in due fasi, che ha visto il successo dell’italiano Filippo Marco Bologni, che in sella a Sedik Milano Quidich de la Chavee ha completato il percorso in 29.36 secondi, imponendosi davanti a Lorenzo De Luca su Amarit D’Amour e ad Eugenio Grimaldi, ...

A Bolzano manifesti xenofobi contro i medici italiani : due denunce in procura : Li ha diffusi il partito separatista Suedtiroler Freiheit. Mostrano un cadavere su un lettino e la scritta: «Il medico non parlava tedesco»

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : i due quartetti italiani saranno in finale per il bronzo : Inizia ufficialmente la Coppa del Mondo 2019-2020 di Ciclismo su pista. Prima tappa in terra bielorussa, nel freddo di Minsk. Iniziata la sessione mattutina, nel pomeriggio le prime finali. Dopo l’esordio super con l’antipasto di ieri, che ha visto i due quartetti italiani secondi in qualifica, oggi c’è un po’ di amaro in bocca: nel primo turno gli inseguimenti a squadre tricolori si sono dovuti accontentare delle ...

Plastica - gli italiani raccolgono e la separano. Ma un rifiuto su due va in inceneritore. “Soluzioni? Meno consumi e più riuso” : L’interrogazione di un consigliere comunale di Parma sulla destinazione dei rifiuti differenziati porta alla luce l’amara verità: il 50-65% di quella che i residenti nella città emiliana selezionano viene in realtà portato all’inceneritore per essere bruciato. Rispetto alla media nazionale e considerando l’impegno dei cittadini, che ha permesso a Parma di arrivare all’80% di differenziata, la percentuale di rifiuti che finisce nell’inceneritore ...

Innamoratissima! Diletta Leotta e Daniele Scardina : ecco cosa è successo tra i due. Milioni di italiani disperati : Sembra sempre più innamorata Diletta Leotta. Da quello che dichiara infatti, la relazione con Daniele Scardina non poteva andare meglio! La conduttrice di DAZN e il pugile sono tornati a farsi vedere insieme in occasione del recente incontro dello sportivo a Milano. Un incontro che i due hanno vissuto fianco a fianco lavorativamente e privatamente. Dopo la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Ilias Archegui Scardina ha dormito a ...

Grenfell Tower - “restate in casa” : l’indicazione dei pompieri mentre il grattacielo bruciava. “Fatale per chi era in alto” - come i due italiani : “Stay put“: l’indicazione fatale di rimanere barricati negli appartamenti. È uno degli errori commessi dai vigili del fuoco nel loro intervento per l’incendio scoppiato alla Grenfell Tower di Londra, il grattacielo popolare ai margini del quartiere dorato di Chelsea and Kensington in cui nel 2017 morirono 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Quell’indicazione si rivelò ...