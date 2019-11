Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) E se si uscissecome si esce dai pericoli del terremoto o del dissesto idrogeologico? Se, cioè, si potessero prevedere e quindi gestire le onde sismiche o gli smottamenti sociali provocatiindustrie che chiudono o delocalizzano?Guarda in questa direzione la proposta avanzata dall’economista Marcello Minenna in un convegno organizzato dalla Fiom de L’Aquila sulladella Lfoundry di Avezzano, industria di alta tecnologia andata via via declinando dopo diversi passaggi proprietari. Una bomba a orologeria, qualla di Lfoundry, che se esplodesse provocherebbe nella Marsica un disastro sociale incommensurabile, visto che con i suoi 1.500 dipendenti rappresenta la seconda azienda dell’Abruzzo. Di qui l’idea di Minenna di una “mappa dei rischi” che localizzi, Regione per Regione, gli allarmi più ...

HuffPostItalia : I Btp sintetici per uscire dalle crisi industriali -