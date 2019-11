Fonte : vanityfair

(Di sabato 23 novembre 2019) The Travellers ClubThe Travellers ClubThe Travellers ClubThe Travellers ClubThe Arts ClubThe Arts ClubThe Arts ClubThe Arts ClubAnnabel'sAnnabel'sAnnabel'sAnnabel'sSoho House Soho House Soho House Soho House The NedThe NedThe NedThe NedThe ArboretumThe ArboretumThe ArboretumThe ArboretumHappy birthday The Travellers Club! Compie 200 anni il club che, nato dopo Waterloo, riunisce da duecento anni i più illuminati diplomatici e viaggiatori del globo. Che nelle ovattate sale dell’ottocentesco palazzo al civico 106 dell’elegante Pall Mall organizza serate a tema sui problemi dell’area del golfo persico, invitando ammiragli della marina inglese distaccati ad Honk Kong per parlare di estremo oriente o presentando libri di avventurieri appena rientrati da trekking himalayani. Il luogo dove essere per un viaggiatore. Ma tra i 56 club formali della capitale inglese, ce ne sono per tutti gli ...

TravellerItalia : I 6 migliori Members’ Clubs di Londra - GNCDITALIA : [Twitter Update] @RCPC_members Anche Dahyun delle Rocket Punch mostra il suo supporto ai al comeback! ? in un hash… -