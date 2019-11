Hong Kong, marcia pacifica. Domani voto

di decine di famiglie, anche con bambini piccoli, per protestare contro la risposta del governo dell'ex colonia britannica alle manifestazioni pro-democrazia.In particolare, si contesta il massiccio uso di gas lacrimogeni da parte della polizia, in aree affollate e vicino alle scuole., a, si tiene il primo test elettorale dall'inizio delle proteste,cominciate a giugno.Si vota per i Consigli distrettuali,ma a dominare non sono i temi locali, piuttosto la tenuta del governo guidato da Carrie Lam.(Di sabato 23 novembre 2019)