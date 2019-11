Highlights Milan-Napoli | VIDEO della rete di Lozano

VIDEO Milan-Napoli 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Bonaventura risponde a Lozano - pari a San Siro : E’ terminata la sfida di San Siro tra Milan e Napoli, valida per il 13° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. 1-1 a San Siro tra rossoneri e partenopei. Un risultato che, nei fatti, scontenta entrambe le formazioni, bisognose dei tre punti. A passare in vantaggio sono stati gli uomini di Carlo Ancelotti, a segno con Lozano al 24′. Il pareggio dei padroni di casa è stato quasi immediato, giunto 5′ più tardi, e ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio che fa scontente entrambe le squadre. Pagelle e Highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:57 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6.5; Conti 5.5, Musacchio 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Krunic 6.5, Biglia 5 (dal 73′ Calabria 6), Paquetà 6; Rebic 5 (dal 46′ Kessie 5.5), Piatek 5 (dal 85′ Leao s.v.), Bonaventura 7. All. Pioli 6. 94′ FINITA! Milan-Napoli 1-1. 93′ Mertens da posizione invitante tira a giro ma non dà abbastanza effetto al ...

Milan-Napoli - gli Highlights del match – VIDEO : Milan-Napoli, gli highlights del match – VIDEO highlights Milan Napoli| E’ terminato il match tra Milan e Napoli, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights di Milan-Napoli L'articolo Milan-Napoli, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 92-88 - Highlights e sintesi della partita. Grande prestazione dei meneghini che rimangono in vetta con l’Efes : L’Olimpia Milano si riscatta dopo le due sconfitte consecutive rimediate a Mosca (Khimki) e a Bologna (Fortitudo) e sconfigge 92-88 il Maccabi Tel Aviv al Mediolanum Forum di Assago nella nona giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2019-2020. Le Scarpette Rosse rimangono così in vetta alla classifica della massima competizione europea cestistica per club con un record di 7 vittorie e 2 sconfitte al pari dei turchi dell’Efes. ...

VIDEO Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 92-88 - Highlights e sintesi della partita. Grande prestazione dei meneghini che rimangono in vetta con l’Efes : L’Olimpia Milano si riscatta dopo le due sconfitte consecutive rimediate a Mosca (Khimki) e a Bologna (Fortitudo) e sconfigge 92-88 il Maccabi Tel Aviv al Mediolanum Forum di Assago nella nona giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2019-2020. Le Scarpette Rosse rimangono così in vetta alla classifica della massima competizione europea cestistica per club con un record di 7 vittorie e 2 sconfitte al pari dei turchi ...

VIDEO Khimki Mosca-Olimpia Milano 87-79 - Eurolega basket : Highlights e sintesi della partita. Seconda sconfitta per i meneghini : L’Olimpia Milano è stata sconfitta dal Khimki Mosca per 87-79 nel match valido per l’ottava giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. I meneghini si sono dovuti arrendere in casa della compagine russa, dopo tre quarti giocati alla pari i ragazzi di Ettore Messina sono crollati nell’ultima frazione e sono così incappati in una brutta sconfitta che interrompe la striscia di sei vittorie consecutive. Di seguito il VIDEO con gli ...

VIDEO Khimki Mosca-Olimpia Milano 87-79 - Eurolega basket : Highlights e sintesi della partita. Seconda sconfitta per i meneghini : L’Olimpia Milano è stata sconfitta dal Khimki Mosca per 87-79 nel match valido per l’ottava giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. I meneghini si sono dovuti arrendere in casa della compagine russa, dopo tre quarti giocati alla pari i ragazzi di Ettore Messina sono crollati nell’ultima frazione e sono così incappati in una brutta sconfitta che interrompe la striscia di sei vittorie consecutive. Di seguito il VIDEO ...

Highlights Juventus-Milan 1-0 : video - gol e sintesi. Dybala entra e segna - Ronaldo si arrabbia per la sostituzione : La Juventus difende il primato in classifica nella Serie A di calcio, controsorpassando l’inter, dopo la vittoria ottenuta nel posticipo di ieri sera contro il Milan. La vittoria per 1-0 della truppa di Sarri matura grazie alla rete nella ripresa di Dybala, entrato al posto di Cristiano Ronaldo, che prende male il cambio e si infila direttamente negli spogliatoi. Highlights Juventus-Milan ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Juventus-Milan 1-0 - decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan. Parma-Roma 2-0 - crollo giallorosso : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Juventus-Milan 1-0, decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, ...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 : Highlights - gol e sintesi. Dybala match-winner - Douglas Costa incontenibile. Polemica Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 nel big match della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino e sono tornati in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter. I Campioni d’Italia devono ringraziare Paulo Dybala che, entrato dalla panchina, ha segnato un gol meraviglioso interagendo con Gonzalo Higuain dopo un’invenzion del ...

Juventus-Milan - gli Highlights del match – VIDEO : Juventus-Milan, gli highlights del match – VIDEO highlights Juventus Milan| E’ terminato il match tra Juventus e Milan, match valevole per la 12a giornata della Serie A. Gli highlights di Juventus-Milan L'articolo Juventus-Milan, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Olimpia Milano-Baskonia : Highlights e sintesi Eurolega. Della Valle show nella vittoria dei lombardi : Ancora una vittoria casalinga, nella massima competizione europea. Spettacolare Olimpia Milano in Eurolega: i lombardi vincono ancora, battono il Baskonia per 81-74 e volano in vetta alla classifica. show di Amedeo Della Valle nella partita odierna. Andiamo a riviverla con la sintesi e gli highlights. highlights Olimpia Milano-Baskonia Foto MarcoBrondi // CIAMILLO-CASTORIA

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions. Milan-Lazio - Immobile e Correa - rossoneri al tappeto : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0 : decide Suso - prima vittoria per Pioli : Pagelle MILAN SPAL- Vince il Milan 1-0 e prima vittoria per Pioli grazie al gol di Suso. Milan caparbio, ben equilibrato, anche se ancora totalmente lontano dalla miglior condizione fisica e mentale. Bene solo parzialmente l’attacco milanista, male alcune fasi del centrocampo, vedi Kessie, decisamente anonimo anche nella sfida contro i ferraresi. Pagelle Milan SPAL […] L'articolo Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0: decide Suso, ...