Grillo blinda Di Maio | Il capo del Movimento 5 stelle è lui | non rompete

Grillo blinda Di Maio : resta e "va sostenuto" : Luigi Di Maio resta il capo politico del Movimento 5 Stelle. Lo assicura Beppe Grillo in una nota congiunta con il capo politico dei pentastellati emessa al termine di un incontro di due ore avvenuto sabato mattina in un albergo di Roma. "Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto", si legge nella nota. "Una persona deve poter decidere e fare scelte ...