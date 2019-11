Grillo blinda Di Maio e chiede un nuovo contratto di governo

Grillo blinda Di Maio e chiede “nuovo contratto” governo. Zingaretti - pronti al confronto : "Tu il coraggio ce l'hai, non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno contro l'altro, che si dice questo qua va bene e non va bene. Le situazioni devono essere chiare: il referente è lui, il capo politico è lui, io ci sarò un po' più vicino, quindi non rompete i c...ni , fatemi la cortesia, se no ci rimettiamo tutti". Beppe Grillo liquida così, a suo parare, i malumori che animano da tempo il Movimento Cinque stelle in merito alla tanto ...

