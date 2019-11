Grillo blinda Di Maio e chiede ' nuovo contratto' governo

Di Maio blinda Grillo : il capo è lui - da gennaio nuovo contratto di governo. Zingaretti : bene impegno per rilancio : Beppe Grillo e Luigi Di Maio si incontrano per un faccia a faccia di un'ora e mezza al cui termine annunciano in una nota congiunta «un nuovo contratto di governo» a gennaio. Un...

Grillo blinda Di Maio : "Il capo del Movimento 5 stelle è lui - non rompete" : Beppe Grillo: "Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto, io...