Graziano Delrio e la crisi del M5s | Ecco cosa cambia con Alessandro Di Battista

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) SeDidiventasse il nuovo capo politico del Movimento 5 stelle il dialogo sarebbe "più difficile"., in una intervista a La Repubblica, analizza le conseguenze sul Pd e sul governo di un cambio alla guida dei grillini: "Il Movimento deciderà i suoi vertici da solo"

graziano_delrio : “Le #Sardine portano avanti le istanze della società civile da valorizzare. Sono la politica che non urla e non odi… - graziano_delrio : Prima vengono i lavoratori. Si può discutere un piano per salvare #Ilva e risanare l’ambiente ma non cediamo sovran… - graziano_delrio : Sulla #LeggeDiBilancio grava il debito di 23 miliardi di euro lasciati da Salvini. Non ci siamo arresi e abbiamo la… -