Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Un’inchiesta che ricostruisce la storia e le radici della, per svelare ie i rapporti oscuri con il mondo della, della destra eversiva, deideviati e del mondo delle istituzioni. È lo scenario inquietante che emerge da ‘‘, ildel giornalista Claudio Cordova, edito da Paper First e presentato a Roma insieme a Marco Lillo, vicedirettore de ‘Il Fatto Quotidiano’ e responsabile della collana di libri, e al procuratore nazionale AntiFederico Cafiero de Raho, che ha curato la prefazione del volume. Un-inchiesta dal quale emergono amicizie, relazioni e collegamenti tra uomini di altissimo livello, pezzi deviati dello Stato e cosche. Un sistema in grado rafforzarsi, rigenerarsi e cambiare, al di là delle guerre tra clan, delle inchieste della magistratura, del sangue e degli arresti. Attraverso fonti ...

ilfattovideo : Gotha, il libro sui legami tra ‘ndrangheta, massoneria e servizi: “Lotta a mafia? Scomparsa da agenda, Calabria sia… - beretta_gio : RT @PaperFirst: PRESENTAZIONE DEL LIBRO GOTHA Saranno presenti con l'autore Claudio Cordova, il procuratore nazionale antimafia Federico Ca… - edoardopastego : RT @PaperFirst: PRESENTAZIONE DEL LIBRO GOTHA Saranno presenti con l'autore Claudio Cordova, il procuratore nazionale antimafia Federico Ca… -