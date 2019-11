Gossip UeD | Alessandro Zarino torna per Veronica? La risposta spiazza

Fonte : lanostratv

(Di sabato 23 novembre 2019)su un suo eventuale ritorno a UeD per corteggiare: “Non l’ho già corteggiata?” Circa un mese faha sceltoBurchielli, la quale ha risposto no. Successivamente a quest’ultima è stato dato anche il trono. Insomma per il povero, come si suol dire in queste occasioni, oltre il danno anche la beffa. Tuttavia sono stati tanti i fan di Uomini e Donne a dichiarare sui social di credere che il giovane non abbia ancora perso le speranze di conquistare la ragazza, arrivando addirittura are in studio in qualità di suo corteggiatore. E una fan, in queste ultime ore su instagram, si è voluta togliere il dubbio, domandandogli se in queste settimane ci abbia pensato. Ma ecco che quest’ultimo ha dato unache ha un po’to tutti, asserendo: “Perchè…Non è quello che ho ...

RosWinchester : @ahoy_boy98 E non è neanche un riportare in auge adesso, perché questi si sono lasciati negli ultimi mesi, e di gos… - zazoomnews : Gossip UeD Gianni Sperti dopo la scelta di Zarino: “Vi fate i film” - #Gossip #Gianni #Sperti #scelta - zazoomblog : Gossip UeD Gianni Sperti dopo la scelta di Zarino: “Vi fate i film” - #Gossip #Gianni #Sperti #scelta -