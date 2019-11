Golf | PGA Tour 2020 | Tyler Duncan mette la quinta e vola al comando dell’RSM Classic

Golf - PGA Tour 2020 : Webb Simpson al comando nel The RSM Classic al termine del primo round : I Golfisti del PGA Tour dal Messico volano in Georgia per dar vita all’RSM Classic 2019 (montepremi 6,6 milioni di dollari). L’evento ha la particolarità di essere disputato su due percorsi siti nel Sea Island Golf Course di Saint Simons Island (Georgia, Stati Uniti): il Seaside course (par 70) ed il Plantation Course (par 72). Al termine del primo round è Webb Simpson a svettare nella leaderboard. L’americano guida con lo ...

Golf - PGA Tour 2020 : Todd a caccia del triplete al RSM Classic. Tanti americani tra i favoriti : Nel mentre in Europa va in scena l’attesissimo atto finale della stagione a Dubai, il PGA Tour si prepara a tornare negli Stati Uniti dopo sei settimane di lontananza. Destinazione Georgia, dove al Sea Island Resort sta per cominciare il RSM Classic 2019. Un torneo che ha una particolarità nel percorso di gioco, che in effetti si sdoppia per i primi due giri. Il campo ufficiale è il Seaside Course, un par 70 che sarà il teatro delle ...

Golf - PGA Tour 2020 : al Mayakoba Classic vince Brendon Todd dopo il rinvio di metà ultimo giro : Brendon Todd piazza il secondo acuto in tre settimane sul PGA Tour. Il trentaquattrenne nativo della Pennsylvania, infatti, riesce a porre il segno della vittoria sul Mayakoba Golf Classic a Playa del Carmen, in Messico portando a casa quel che resta dell’ultimo giro e firmando il -20 con cui riesce a beffare (pur rischiando a sua volta di essere raggiunto per quello che sarebbe stato un diabolico playoff a quattro) il messicano Carlos ...

Golf - PGA Tour 2020 : il quarto giro del Mayakoba Golf Classic interrotto per oscurità - Vaughn e Todd comandano dopo 14 buche : Domenica di lavoro extra per i Golfisti impegnati nel Mayakoba Golf Classic 2019. A causa dell’annullamento della giornata di giovedì per la pioggia torrenziale che ha investito Playa del Carmen (Messico), rendendo impraticabile il Gary Player Country Club, gli organizzatori hanno cercato oggi di far disputare sia il terzo che il quarto round, ma l’oscurità è arrivata a interrompere il programma a poche buche dalla fine. Sono ...

Golf - PGA Tour 2020 : Danny Lee in testa nel Mayakoba Golf Classic al termine del primo round : 24 ore dopo la tempesta, su Playa del Carmen arriva la tregua climatica che permette di iniziare e completare il primo round del Mayakoba Golf Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari). L’evento del PGA Tour che si svolge sul percorso par 71 dell’El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Quintana Roo, Messico) vede al comando Danny Lee. Il neozelandese guida la leaderboard con lo score di -9 (62 colpi), una lunghezza meglio degli ...

Golf - PGA Tour 2020 : la pioggia cancella l’intero primo round del Mayakoba Golf Classic : L’intensa pioggia abbattutasi in quel di Playa del Carmen ha impedito lo svolgimento dell’intero primo round del Mayakoba Golf Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari). La kermesse messicana che si svolge sul percorso par 71 dell’El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Quintana Roo, Messico) terminerà, con ogni probabilità, di lunedì. L’ultima volta che un intero round è stato totalmente cancellato risale a poche ...

Golf - PGA Tour 2019-2020 : Kuchar difende il titolo al Mayakoba Golf Classic - Day a caccia del primo successo : Il PGA Tour di Golf è pronto a ripartire dal Messico, dove nel weekend andrà in scena il Mayakoba Golf Classic. Al El Camaleón Golf Club di Playa del Carmen lo statunitense Matt Kuchar torna su quel campo che l’anno scorso lo ha visto riuscire a tornare al successo interrompendo una striscia negativa di quasi 5 anni senza vittorie sul più prestigioso circuito professionistico mondiale. Il field in scena sarà molto allettante, ricco di ...

Golf - PGA Tour 2020 : Brendon Todd fa suo il Bermuda Championship : Si chiude l’alternate event del PGA Tour che è il Bermuda Championship, e lo vince Brendon Todd, trentaquattrenne di Pittsburgh, Pennsylvania. Questa vittoria gli permette di risalire ancora nell’OWGR, dove passa dal numero 525 al numero 186, dopo che aveva finito il 2018 quasi senza punteggio, ben oltre la posizione 2000. Il successo arriva con un grande ultimo giro, in -9, con ben sette birdie tra la buca 2 e la 8, per il -24 ...

Golf - PGA Tour 2020 : Harry Higgs al comando del Bermuda Championship : Parallelamente al WGC di Shanghai il PGA Tour scende in campo con un evento minore. Spazio al Bermuda Championship (montepremi 3 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 71 del Port Royal Golf Club di Southampton Parish (Bermuda). Al termine dei primi 3 round guida la leaderboard con lo score di -17 (196 volpi) l’americano Harry Higgs, che scalza il connazionale Brendon Todd, secondo con -15. Terzi a -14 gli ...

Golf - PGA Tour 2020 : al Bermuda Championship comanda un terzetto dopo due giri : L’alternate event del PGA Tour di questa settimana, il Bermuda Championship, arriva alla metà del suo svolgimento con in testa un terzetto formato da Harry Higgs, ventisettenne del New Jersey, Brendon Todd, trentaquattrenne della Pennsylvania, e Scottie Scheffler, ventitreenne di Dallas. Tutti e tre si trovano a -11. In particolare, Todd è autore del miglior giro di giornata con -8. A seguirli, Boo Weekley, Aaron Wise e Wes Roach, quarti a ...

Golf - PGA Tour 2019 : Scheffler guida il field dopo il primo round del Bermuda Championship : Il grande Golf questa settimana non è solamente in Cina, dove si sta disputando il WGC HSBC Champions 2019, ma anche a Southampton (Bermuda), sede della prima edizione della storia del Bermuda Championship. L’americano Scottie Scheffler, nonostante un bogey in chiusura di round, ha terminato il proprio giro in 62 colpi (9 sotto al par del campo, il Port Royal Golf Club un par 71 collinoso ma abbastanza attaccabile) ed è quindi entrato in ...

Golf - PGA Tour 2020 : Tiger Woods trionfa in Giappone - suo il ZOZO Championship davanti a Matsuyama e McIlroy : Tiger Woods è ancora in volo. Il fuoriclasse americano, 44 anni alla fine di dicembre, vince il primo torneo organizzato sotto l’egida del PGA Tour in Giappone, il ZOZO Championship, dopo che la parte finale del quarto giro era stato rinviato alla mattina nipponica, a causa dell’oscurità e sugli sviluppi della pioggia che ha bloccato l’intero venerdì. E’ il successo numero 82 sul PGA Tour per lui, con il quale eguaglia ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tiger Woods continua la sua marcia da leader al Zozo Championship - McIlroy in forte ripresa : Testare il campo ufficialmente poco prima di un torneo può risultare davvero utile e formativo, se poi a provare le condizioni è mister Golf in persona le cose non possono che andare in un’unica direzione. Tiger Woods (-16), dopo aver già girato all’Accordia Golf Narashino Country Club di Chiba lunedì per via dello skins challenge, continua la sua marcia indisturbata verso il successo della prima storica edizione del Zozo ...