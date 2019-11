Golf | Eurotour – A Dubai Rahm raggiunge Lorenzo-Vera in vetta | Migliozzi 11°

Golf - Eurotour – A Dubai si conclude la stagione : in campo Molinari - Pavan e Migliozzi : A Dubai si conclude la stagione 2019: in palio il prestigioso titolo nel torneo delle Rolex Series, con prima moneta record, e la leadership continentale. Migliozzi in corsa per il “Rookie of the Year Award” Il DP World Tour Championship chiude la stagione dell’European Tour sul percorso del Jumeirah Golf Estates, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, (21-24 novembre), dopo 47 tornei disputati in 31 diverse nazioni. In campo 50 concorrenti, ...