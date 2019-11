Giusy Ferreri a Verissimo | il dramma della malattia al cuore | Come mi ha stravolto

Verissimo - gli ospiti della puntata di oggi : Vittorio Grigolo - Vittoria Puccini - Giusy Ferreri : Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 23 novembre in onda su Canale 5. Vittorio Grigolo di amici, Vittoria Puccini, Giusy Ferreri e altri. (VIDEO) Continua anche questo sabato l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per domani, sabato 23 novembre alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, sabato 23 ...

LETIZIA OLIVIERI È AMY WINEHOUSE/ Deludente : "Sembravi Giusy Ferreri" - Tale e Quali - : Chi è LETIZIA OLIVIERI? Imita Amy WINEHOUSE a Tale e quale show - Tali e Quali: la modella è identica alla cantante, ma la voce no.

Verissimo - spoiler puntata del 23 novembre : tra gli ospiti Malgioglio e Giusy Ferreri : Sabato 23 novembre, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ''Verissimo'', il contenitore del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Il programma, che ogni settimana ottiene più ascolti rispetto alla concorrenza, avrà tra gli ospiti la cantante Giusy Ferreri e Cristiano Malgioglio. Giusy Ferreri presenterà il suo nuovo singolo 'Momenti Perfetti' Giusy Ferreri rilascerà una intervista a Silvia Toffanin nel corso ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Giusy Ferreri dopo Momenti Perfetti : A poche settimane dal rilascio del singolo, i concerti di Giusy Ferreri anticipano un progetto di ampio respiro che potrebbe arrivare a qualche anno dalla sua ultima prova sulla lunga distanza. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 16 dell'8 novembre, con consegna garantita secondo le modalità abituali. Sarà infatti possibile scegliere tra la consegna tramite corriere ...

Giusy Ferreri tornerà in tour a marzo : ecco le date dei concerti : Da segnare in agenda The post Giusy Ferreri tornerà in tour a marzo: ecco le date dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

L’energia di Giusy Ferreri nel nuovo singolo Momenti perfetti : È online da oggi, lunedì 4 novembre, il video di "Momenti perfetti" (Sony Music Italy), il nuovo brano di Giusy Ferreri attualmente in radio, digitale e streaming. Un`intensa fotografia in movimento resa ancora più espressiva dall`utilizzo della pellicola in bianco e nero e da un fuoriclasse nel suo utilizzo, il DOP Edoardo Carlo Bolli, con l`aiuto nella produzione di Borotalco.tv. Un video introspettivo, classico e senza tempo che sottolinea ...

Giusy Ferreri/ 'Momenti perfetti' è la nuova hit autunnale - Che tempo che fa - : Giusy Ferreri ospite di Che tempo che fa da Fabio Fazio presenta il nuovo singolo 'Momenti perfetti' dopo il tormentone estivo.

Genova - Capodanno in Piazza De Ferrari con Giusy Ferreri - Gabry Ponte e Boomdabash : Il Capodanno 2020 in Piazza a Genova sarà all'insegna di grande musica. Per celebrare l'entrata nel nuovo decennio l'amministrazione comunale genovese ha ideato un programma di festeggiamenti che saranno spalmati nell'arco di tre giorni, da domenica 29 a martedì 31 dicembre. Dalla domenica dopo Natale al giorno dell'Ultimo dell'Anno il capoluogo ligure si animerà con concerti musicali, spettacoli e appuntamenti vari....Continua a leggere

Momenti Perfetti di Giusy Ferreri è un invito a vivere “qui e ora” (testo) : Torna in radio Giusy Ferreri con il nuovo singolo Momenti Perfetti. Da oggi è disponibile in radio e in digital download il nuovo pezzo inedito di Giusy Ferreri, scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti, prodotto da Francesco Katoo Catitti. Momento Perfetti è un’esortazione a concentrarsi sul “qui ed ora”; un invito a cogliere l'attimo e a vivere il presente per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà ...

Giusy Ferreri : in arrivo il nuovo singolo “Momenti perfetti” : Il 18 ottobre The post Giusy Ferreri: in arrivo il nuovo singolo “Momenti perfetti” appeared first on News Mtv Italia.

La regina dei tormantoni - Giusy Ferreri torna con Momenti perfetti : regina dei tormentoni estivi ma non solo, Giusy Ferreri, con la sua inconfondibile voce, torna con "Momenti perfetti" (Sony Music Italy), il nuovo attesissimo brano da venerdì 18 ottobre in radio, in digitale e streaming. Da oggi disponibile in pre-save e pre-order. "Momenti perfetti", scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti, prodotto da Katoo, è un'esortazione a concentrarsi sul "qui ed ora", saper cogliere l'attimo e vivere nel ...