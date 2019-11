Giorgia Meloni | Carola Rackete ospite d' onore in Rai da Fazio Ma cosa vi hanno

Sardine - Romano Prodi contro Giorgia Meloni : "Forse non le sono bastate". Tutto l'imbarazzo della sinistra : "Non conoscono nessuno degli ideatori". Romano Prodi, un po' imbarazzato, deve smentire le accuse lanciategli da più parti di essere "il manovratore" delle Sardine, il movimento anti-Salvini nato una settimana fa in piazza Maggiore, nella "sua" Bologna. Ultima a sospettare del professore è stata Gio

Giorgia Meloni smaschera le sardine : "So bene chi c'è dietro. Al Pd fa schifo scendere in piazza - così..." : "So bene chi sono". Giorgia Meloni dà la sua lettura del fenomeno delle sardine, tra rispetto e diffidenza. "Al Pd fa schifo scendere in piazza con bandiere e così crea movimenti", spiega la leader di Fratelli d'Italia a margine del Festival del Lavoro. Leggi anche: "Fasciocomunistelli e stupidi, vi

Meloni denuncia l'assenteismo dei grillini. La gaffe : "Giorgia - hai sbagliato piano" : Non è passata inosservata la gaffe di Giorgia Meloni sui social: la leader di Fdl voleva denunciare l’assenza degli esponenti del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, ma è incappata in un errore. “Ops, transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza. Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini?”, ha scritto su Facebook.E ...

Giorgia Meloni contro Augias : 'Sono schifata dalle bassezze della sinistra italiana' : Giorgia Meloni si è definita "schifata dalle bassezze della sinistra italiana" in un tweet riferito a Corrado Augias, riportato anche su Facebook con gli stessi toni. Il fatto a cui si riferisce la leader di Fratelli d'Italia è la performance di Augias durante la scorsa puntata di DiMartedì, durante la quale ha affermato che essere di destra è facile, istintivo, senza la mediazione del ragionamento, mentre essere di sinistra richiede maggiori ...

La gaffe di Giorgia Meloni : accusa di assenteismo i pentastellati alla Camera - ma ha sbagliato piano : "Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti! Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d'Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari?": così Giorgia Meloni denuncia l'assenteismo parlamentare dei Cinque Stelle, postando una foto del famoso Transatlantico di Montecitorio completamente vuoto. Ma ha sbagliato piano. Il giovedì non si lavora in aula: i ...

Giorgia Meloni - lo scivolone sui social : “Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini?”. Ma Giuliodori (M5s) : “Hai sbagliato piano” : “Ops, transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza. Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti! Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d’Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari? Ps. Noi anche oggi al lavoro, tra poco illustriamo gli oltre 500 emendamenti alla ...

Giorgia Meloni : "La manovra è una dichiarazione di guerra contro chi lavora" : Giorgia Meloni attacca la manovra del governo giallorosso. Senza usare mezzi termini la leader di Fratelli d'Italia dice letteralmente che si tratta di una "dichiarazione di guerra contro chi produce e lavora, non c'è niente che riguarda la crescita, la creazione di posti di lavoro". Per questo la M

Elisabetta Trenta - Giorgia Meloni scoperchia un altro scandalo : "Anche il suo cane scortato con l'auto blu" : Elisabetta Trenta travolta dagli scandali. Dopo l'affitto più che agevolato della casa di Stato, è il turno del suo cagnolino. Da quanto rivela il Messaggero l'ex ministro della Difesa ha usufruito dell'auto blu per portare il suo amico a quattro zampe direttamente al Ministero. Una notizia che ha g

Lotta alla droga : domani conferenza stampa Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni : Roma – domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 14.30, nella sala stampa della Camera dei deputati, Fratelli d’Italia presenterà delle iniziative sulla Lotta alla droga. Partecipano il presidente di FDI Giorgia Meloni, i deputati Maria Teresa Bellucci (responsabile dipartimento Dipendenze) e Mauro Rotelli (responsabile dipartimento Comunicazione), il responsabile Enti locali Guido Castelli e il presidente di Gioventù Nazionale Fabio ...

«Io sono Giorgia - sono una madre». Meloni - leader FdI : «Serve un welfare per le famiglie - altrimenti l’Italia non avrà futuro» : Donna. Madre. E politica. Giorgia Meloni è presidente di Fratelli di Italia e ha una figlia, Ginevra, di tre anni. Durante il governo gialloverde ha presentato una proposta di legge per rendere totalmente gratuiti gli asili nido. La famiglia è tutta sulle spalle delle donne. Siamo ancora in una società fortemente patriarcale? «Sì, purtroppo. E dire che basterebbe occuparsi della questione femminile per risolvere il problema del lavoro in ...

Giorgia Meloni su Conte : "Ha dato l'ok alla riforma Fondo salva stati - una super Troika onnipotente" : Non solo Matteo Salvini. Anche Giorgia Meloni commenta la vicenda che vede protagonista Giuseppe Conte. Il premier - secondo quanto riferito dalle prime indiscrezioni - avrebbe in gran segreto stipulato un accordo con l'unione Europea per modificare il Mes. "Conte ha dato l'ok alla riforma Fondo sal

Giorgia Meloni e lo Ius soli : "Zingaretti smascherato - usa i bambini come scudo umano" : "bambini usati come scudo umano". Giorgia Meloni non parla di Bibbiano, ma dello Ius soli e dell'uscita programmatica di Nicola Zingaretti, a conclusione della tre giorni del Pd a Bologna. "Finalmente getta la maschera", spiega la leader di Fratelli d'Italia a proposito del segretario dem, che ha po