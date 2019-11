FUT 20 | SBC ICONA GARANTITA e SBANCATA INASPETTATA

FUT 20 | PROFITTI in arrivo - tra HYPE e SBC! : In attesa delle SBC di Vinicius/Wlillian LIVE e del POTM di Ligue 1, piazziamo già ottime vendite in HYPE! Seguiamo i consigli di John per prepararci al meglio in questa nuova settimana di PROFITTI! Continua a seguirci su tutti i profili social per essere sempre aggiornato sulle ultime novità di FIFA 20! L'articolo FUT 20 | PROFITTI in arrivo, tra HYPE e SBC! proviene da FUT Universe.

FUT 20 | Mega cassa grazie a Hulk SBC e prossimi target : Finalmente! Finalmente una buona cassa, legata stavolta agli investimenti consigliati per la SBC di Hulk. Tante carte NIF volate su, ottimi cash che entrano nei nostri club, pronti per i prossimi target settimanali. Scopriamo con John quali sono. Continua a seguirci su tutti i profili social per essere sempre aggiornato sulle ultime novità di FIFA […]

FUT 20 | EVENTO SCREAM E UCL SBC ? : In un momento di calo totale del mercato si aprono possibilità di investimento nel probabile DOPPIO EVENTO di questi giorni, ovvero SCREAM e CHAMPIONS LEAGUE. Scopriamo come muoverci con budget di investimento ampi, sia con quelli ristretti. Continua a seguirci su tutti i profili social per essere sempre aggiornato sulle ultime novità di FIFA 20!

Fifa 20 SBC : Aggiornamento FUT Champions . Requisiti - premi e soluzioni : Proseguono le sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle Aggiornamento FUT Champions che permettono di scambiare le card rosse dei premi player pick della FUT Champions […]