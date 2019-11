Forte maltempo | Protezione Civile | allerta arancione

Maltempo - previsioni meteo severe per il sud! Nubifragi e Forte scirocco in arrivo : La forte ondata di Maltempo che sta interessando il nord Italia ed in particolar modo Liguria e Piemonte, dove sono in atto piogge alluvionali e numerosi disagi (leggi qui le nostre news), si sta...

Maltempo Liguria - Toti : “Da 24 a 36 ore di allerta rossa con piogge ininterrotte - vento Forte e fenomeni violenti” : Maltempo su tutta la Liguria con l’allerta rossa sul centro-ponente della regione, dalle 24 di oggi fino alle 24 di domani, salvo modifiche. In particolare è prevista allerta arancione sulla costa da Spotorno a Camogli e nell’entroterra dalle 18 alle 24 di oggi; quindi rossa fino alle 24 di domani. A levante allerta gialla fino alle 24 di domani. Nell’entroterra di levante allerta arancione dalle 18 di oggi alle 15 di domani. ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : Forte maltempo al centro-nord : Una nuova intensa perturbazione atlantica porterà maltempo domani sull'Italia, in particolar modo sui settori centro-settentrionali della penisola. Precipitazioni molto abbondanti sono previste sul...

Allerta Meteo Piemonte : Forte maltempo ad Alba : Dalla mezzanotte di oggi fino a mezzanotte di domani ad Alba è prevista un’Allerta Meteo arancione, per abbondanti piogge. Lo rende noto l’amministrazione comunale che invita i cittadini a prestare massima attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ad uscire solo in caso di necessità e a non sostare sui ponti dei fiumi in piena. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo ad Alba sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo Milano : sarà un weekend di Forte maltempo - tutti i dettagli su Sabato e Domenica : Previsioni Meteo Milano – Puntualmente è giunto l’ennesimo peggioramento del tempo a iniziare dalle ore serali di ieri, con arrivo di prime piogge, piogge irregolari anche nella notte, con qualche pausa, e piogge o rovesci spesso moderati in corso anche in queste ore mattutine. Una saccatura nordatlantica ha affondato la sua azione sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, innescando un flusso umido meridionale bene impattante ...

Avviso dell'Aeronautica Militare per il Forte maltempo in arrivo al Nord-Ovest : Una nuova perturbazione di origine atlantica interesserà l'Italia in questo fine settimana, apportando forte maltempo su diverse regioni. Le prime zone ad essere colpite dai fenomeni più intensi...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : Forte maltempo nel weekend - il bollettino fino al 28 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto, specie al nord-ovest e aree orientali di Veneto e Friuli Venezia Giulia con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio su Alpi e Prealpi centro-occidentali, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; previste precipitazioni anche a carattere temporalesco sulla Liguria ...

Previsioni Meteo Milano : peggiora tra la sera e la notte - poi maltempo Forte nel weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Mattinata caratterizzata da nubi basse, foschia e anche nebbia con tasso di umidità nei bassi strati sempre elevato, oltre il 90%. Non ci sono precipitazioni, però, ciò a causa della lontananza ancora dei nuclei perturbati più importanti alle medie quote e temporanea lievitazione della pressione anche al suolo, attualmente sui 1012 hpa. La circolazione, tuttavia, resta spiccatamente impostata sul tipo ...

Previsioni Meteo Milano : pausa più asciutta - ma clima ancora umido. Nuova Forte ondata di maltempo all’orizzonte : Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo ...

Previsioni meteo : di nuovo Forte maltempo nel week end - le zone piu' colpite : Le condizioni meteo sono attualmente migliorate sull'Italia, dopo il passaggio dell'ultima intensa perturbazione che ha portato altri disagi ieri soprattutto in Sicilia e sul Nord-Ovest. La porta...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : Forte maltempo e neve abbondante - il bollettino fino al 26 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: cielo molto nuvoloso al Nord-Ovest con residue piogge seguite da temporanee schiarite; attese piogge in Liguria in tarda serata, con possibili sconfinamenti sul Piemonte meridionale. Cielo irregolarmente nuvoloso sulle altre regioni, con residue piogge isolate fino a metà mattinata sulle pianure della ...

Meteo Protezione Civile domani 20 Novembre : si attenua il Forte maltempo : Nella giornata di domani avremo un miglioramento delle condizioni Meteo sull'Italia anche se permarranno nubi e piogge sparse, in particolar modo sui settori tirrenici peninsulari e sul medio...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Sud Italia con nubifragi e Forte vento : rischio alluvioni lampo e trombe marine : Allerta Meteo – Dopo una brevissima tregua, il maltempo torna a farsi sentire sull’Italia ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 1 per Sud Italia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania e Grecia principalmente per nubifragi e forti raffiche di vento. Livello 2 per Albania e Grecia per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 ...

Protezione Civile : Martedi' con Forte maltempo - allerta arancione/rossa su diverse zone d'Italia : Nella giornata di domani avremo rinnovate condizioni di maltempo su buona parte della nostra penisola. Fenomeni anche intensi interesseranno il centro-nord, in particolar modo l'area fra Liguria,...