Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019) "A tutela dei diritti deglie della stessa scuola ho attivato gli uffici del MIUR per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti in merito alessore che minacciava di bocciatura sui social gliche aderiscono al movimento delle ''. "Educare al rispetto dei principi della Costituzione - sottolinea Fioramonti - è uno dei fondamenti dell'istituzione scolastica, tra questi vi sono certamente il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero ed a partecipare alla vita pubblica secondo i modi garantiti dalla Costituzione stessa. La scuola è inclusiva e, per definizione, deve educare al pensiero critico e indipendente. Anche il corpo docente, nell'esercitare la sua importantissima funzione, deve attenersi a questi principi, trasferendoli agli, per ...

Agenzia_Italia : Fioramonti valuta la sospensione del prof che ha minacciato gli studenti 'sardine' - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Italia: Fioramonti valuta la sospensione del prof che ha minacciato gli studenti 'sardine' - francang1950 : RT @Agenzia_Italia: Fioramonti valuta la sospensione del prof che ha minacciato gli studenti 'sardine' -