Fermi | si sta per suicidare Poi interviene il poliziotto eroe - VIDEO

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Un uomo ha cercato di ammazzarsi, ma è stato provvidenzialmente salvato dall'intervento di unScroscio di applausi e occhi lucidi di commozione per quell’angelo in divisa che ha appena salvato la vita di un uomo. Sono da pochi minuti passate le nove quando il Frecciarossa 9508 partito da Roma che viaggia in direzione Milano decelera bruscamente, sino a fermarsi, poco prima della stazione di Santa Maria Novella.1788963 "C’è un uomo sui binari, c’è un uomo sui binari", strilla qualcuno. I passeggeri si accalcano attorno ai finestrini, qualcuno si fa il segno della croce. “Eccolo, è quello con il giubbotto rosso”. L’uomo dei binari compare. Vivo per miracolo grazie alla prontezza di riflessi del macchinista. Corporatura esile e viso pallido, l’uomo non si rassegna, punta in direzione del parapetto del ...

VERS4CEXO : ma dico io non possono stare fermi piuttosto che fare... sta cosa.. i mean.. non credo nemmeno abbiano delle brutte… - AvvDox : RT @AleGuerani: Sul 'merito' (mi vien da ridere ad usare questo termine con sta robaccia) la nostra produttività è ferma da metà anni '90 h… - kusodazaix : stamattina mi sono svegliato con la voglia di farmi un bowl cut non so perché ma il mio cervello mi sta dicendo che… -