Femminicidio nel palermitano | l' amante confessa | la donna era incinta

Femminicidio - nuovo record in Italia : nel 2018 uccise 142 donne : Il rapporto dell’Eures su femminicidi in Italia segnala nuove vette drammatiche per la violenza di genere nel nostro Paese. La maggior parte dei delitti contro le donne avviene in ambito familiare e spesso a uccidere è proprio il partner o l'ex compagno. Nel 28% dei casi erano noti precedenti maltrattamenti a danno delle vittime.Continua a leggere

Femminicidio - a Bari uccise la campagna e nascose il corpo nell'armadio : condannato a 22 anni : Donata De Bello fu uccisa con una coltellata alla giugulare. Marco Basile avvolse il corpo in un cellephane e poi in un tappeto e bloccato con la corda e chiuso nell'armadio della camera da letto

Cologno al Serio (BG) : Femminicidio nella notte - è caccia al marito in fuga : In provincia di Bergamo una donna è stata accoltellata a morte dal marito, nel cortile di sua sorella. L'assassino è ancora in fuga, mentre per la moglie non c'è stato niente da fare. È caccia all'uomo che è fuggito con una Peugeot. I Carabinieri sono sulle tracce dell'assassino e stanno ascoltando le testimonianze dei presenti. Donna uccisa dal marito in provincia di Bergamo: è caccia all'assassino È accaduto poco prima dell'alba di oggi, 6 ...