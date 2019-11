F1 | lotta titanica per il Power Rankings | cos’è questa classifica? Verstappen sfida

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera, la Mercedes ha conquistato il titolo iridato riservato alle scuderie, Valtteri Bottas è già sicuro del secondo posto alle spalle del compagno di squadra ma ci sono ancora due lotte nel Mondiale F1 alla vigilia dell’ultima gara della stagione, il GP di Abu Dhabi in programma domenica 1° dicembre sul circuito di Yas Marina. Oltre alla battaglia tra Charles Leclerc e Maxper il terzo posto nellapiloti, si duella anche per il trionfo nel. Che cos’èspecialeindetta dalla F1? In ogni Gran Premio ci sono cinque giudici super partes che assegnano un voto da 0 a 10 a ciascun pilota in base alla sua performance e negli Emirati Arabi Uniti assisteremo al testa a testa avvincente tra Lewis Hamilton e Maxche sono appaiati a quota 43,4 punti ...

