“Ero terrorizzata” Maria De Filippi non l’aveva mai rivelato prima | la confessione

(Di sabato 23 novembre 2019) La bravissima conduttrice di Canale 5Deè tornata a parlare di un argomento molto importante della sua vita ed ha rivissuto quei momenti molto intensi e positivi. In un’intervista rilasciata a ‘Il Fatto Quotidiano’, la presentatrice di ‘Uomini e Donne’ si è soffermata sull’adozione di suo figlio Gabriele. L’arrivo del figlio adottivo, che all’epoca dei fatti, ovvero nel 2002, aveva 10 anni, le aveva causato non pochi timori: “Ho avuto tantissima paura, il giornodi conoscerlo ero terrorizzata. Quando lavolta ho visto la sua foto mi sono detta: ‘Adesso cosa faccio se non sono capace?’. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme”.In tutti questi anni i due hanno instaurato un fantastico rapporto, anche se come confessato danon è stato semplice arrivare a questo punto. Il figlio lavora adesso nella casa di produzione creata dalla De ...

