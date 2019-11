Emilia - Bonaccini avanti di 2 punti Regionali - le stime dopo Rousseau : Stefano Bonaccini è in vantaggio di due punti su Lucia Borgonzoni. Sono le nuovissime stime sulle Regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio elaboratore dal sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it. L'analisi è stata effettuata alla luce della votazione su... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Emilia Romagna - effetto sardine più Rousseau : guaio per Bonaccini - disastro per Di Maio : effetto sardine più Rousseau. La decisione dei 5 Stelle di presentarsi da soli alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna sembra danneggiare il candidato del centro-sinistra Stefano Bonaccini ma non in modo tale da escluderlo dalla gara, scrive Il Messaggero in edicola venerdì 22 novembre.

M5s alle regionali - Di Maio chiude alle alleanze : “Corriamo da soli in Emilia e Calabria”. Bonaccini (Pd) : “Così schiacciati tra noi e la Lega” : Il Movimento 5 stelle correrà da solo alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Nel giorno in cui diversi esponenti di primo piano chiedono un voto online per decidere su eventuali alleanze, Luigi Di Maio ripete quando aveva già annunciato ieri, poco dopo il voto su Rousseau: “Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni“. Un annuncio al quale replica il governatore Stefano Bonaccini, ricandidato dal Pd in Emilia-Romagna: ...

Emilia Romagna : corsa a 2 Bonaccini-Borgonzoni - M5S ago della bilancia : Nonostante piu' 'giocatori' in campo sara' a due la corsa per conquistare la 'bandiera' dell'Emilia Romagna, da sempre roccaforte rossa e ora, per la prima volta, diventata contendibile. Mancano circa due mesi al voto del 26 gennaio, poco piu' di 30 giorni al termine per depositare le liste, e i 'giochi' sono ancora apertissimi. Le urne sono 'locali', ma come dimostra l'intensa e continua campagna elettorale (mediatica e sul territorio), c'e' la ...

Sondaggi - Bonaccini e Borgonzoni vicinissimi : i numeri per Omnibus sulle regionali in Emilia-Romagna : Che vinca il migliore. In Emilia-Romagna pare proprio che decretare chi lo sarà non è così semplice. Quello del 26 gennaio è a tutti gli effetti un testa a testa tra il piddino Stefano Bonaccini, governatore attuale, e la sua sfidante leghista, Lucia Borgonzoni. Tutti i Sondaggi infatti danno in tes

Regionali Emilia Romagna - Bonaccini : “I Cinque Stelle stanno regalando un vantaggio alla destra” : "Le forze che vincono insieme governano insieme e questa serabbe la prima volta per il Movimento. Rinunciare ad assumersi responsabilità significa precludersi la possibilità di contare e lavorare per i propri obiettivi. Oltre che regalare un vantaggio a una destra che non sta mostrando particolare interesse per questa Regione, ma solo l'intenzione di mandare a casa il governo di Giuseppe Conte": così il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano ...

Sondaggi elettorali Emilia Romagna - Bonaccini avanti ma M5s mette a rischio vittoria candidato Pd : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso che i pentastellati dovranno partecipare alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e, stando alle parole di Luigi Di Maio, lo faranno con un loro candidato presidente. Un Sondaggio realizzato dall'istituto Noto per Porta a Porta evidenzia che questa decisione potrebbe mettere in discussione l'affermazione del candidato del Pd, Stefano Bonaccini.Continua a leggere

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - si deciderà al fotofinish in leggerissimo vantaggio il centrodestra - ma il preferito è Bonaccini : Una situazione paradossale quella che si sta per verificare in Emilia Romagna. La regione da sempre governata dalla sinistra italiana si appresta a andare al voto il prossimo 26 gennaio. Le votazioni regionali in Emilia saranno importantissime anche ai fini del proseguo o meno dell’alleanza giallorossa. Secondo gli Ultimi sondaggi le sorti di Stefano Bonaccini, governatore uscente del Pd, si decideranno al fotofinish. Gli elettori ...

Alessandra Ghisleri - sondaggio sull'Emilia Romagna : "Borgonzoni-Bonaccini - oggi è pareggio. Eppure..." : Secondo l'ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Emilia Romagna, spiega Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, "la partita è molto aperta", visto che i due candidati, il governatore uscente del Pd Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni "sono sostanzia

Sondaggi Emilia Romagna - Bonaccini davanti a Borgonzoni di 12 punti. Ma i partiti del centrodestra battono il centrosinistra : Il presidente uscente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini stacca la sfidante Lucia Borgonzoni con una distanza in doppia cifra. La coalizione a sostegno della senatrice leghista supera l’insieme dei partiti che appoggiano il governatore. E’ la sintesi di un Sondaggio Ixè per Cartabianca (Rai3) che rappresenta da una parte la forza del candidato del centrosinistra probabilmente anche in funzione del suo lavoro per cinque anni ...

Bonaccini-Borgonzoni - duello tv tra candidati in Emilia Romagna : “Da qui stop all’avanzata della Lega” - “A noi voti di periferie e operai” : Fair play, nessuno scontro (se non sulla sanità) e tanti numeri. Sono gli ingredienti del primo confronto tv – a Cartabianca, su Rai3 – tra Stefano Bonaccini, presidente Pd dell’Emilia Romagna e la sua sfidante alle Regionali, la senatrice leghista Lucia Borgonzoni che aveva la missione di uscire dall’ombra del leader Matteo Salvini come sempre guida della campagna elettorale chiunque sostenga. “Almeno questa sera – ha ...

Sondaggi Emilia-Romagna - il Partito democratico è in testa : Bonaccini leader con più fiducia : L'Istituto Ixè per Cartabianca ha diffuso i Sondaggi sul voto in Emilia-Romagna. L'attuale governatore della Regione Stefano Bonaccini è il leader con più fiducia e anche il PD fa registrare le maggiori preferenze tra i partiti. Lo scenario cambia parzialmente per quanto riguarda il voto alle liste, dove sarà determinante la decisione del M5S di presentarsi o non presentarsi alle Elezioni.Continua a leggere

Elezioni Emilia Romagna - Bonaccini vs. Borgonzoni : è scontro fra i candidati sul tema della sanità : Ieri sera a Cartabianca si è svolto il primo confronto aperto fra i due candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna: Stefano Bonaccini, governatore uscente ed esponente del Partito democratico, e la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra. Il faccia a faccia ha toccato vari temi, dalle priorità per la Regione all'impatto del voto a livello nazionale.Continua a leggere

M5S : "Non ci candidiamo in Emilia" Come far vincere Pd e Bonaccini : "La nostra esperienza politica è finita". Si chiude così la telefonata con l'insider dei 5 Stelle che spiega Come il M5S morirà in Emilia Romagna, dove è nato.