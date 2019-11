Elezioni Campania 2020 | è il giorno di Caldoro | «Non parliamo di candidature ma di un

Elezioni Campania 2020 - Salvini dà via libera a Caldoro : «Ma alla Lega il sindaco di Napoli» : Inviato a Sorrento Finisce con il popolo della Lega che si mette pazientemente in fila per un selfie con il leader. Matteo Salvini arriva in maniche di camicia nonostante la pioggia incessante,...

Elezioni Campania 2020 - rispunta la Carfagna per la corsa alla Regione : «Presidente, negli ultimi giorni mi ha accusato di esternare sui giornali le mie riserve sull'azione di Forza Italia, sono qui così ne parliamo di persona». Sono da poco...

Elezioni Campania 2020 - Forza Italia si spacca su Caldoro : Carfagna dà forfait - Mastella attacca : Alla prima uscita pubblica di Stefano Caldoro, come candidato governatore del centrodestra per presentare la convention di sabato con i sindaci, è già riscoppiata la guerra in Forza...

Elezioni regionali in Campania 2020 - centrodestra avanti con tutti i candidati : A un mese e mezzo dal primo, eseguito dalla Winpoll Arcadia a fine settembre, arriva ora il secondo sondaggio sulle Elezioni regionali in Campania fissate per il prossimo anno. Stavolta, su un...

Elezioni Campania 2020 - Lega e Fdi aprono a Caldoro ma pesa il «caso Calabria» : «Avevamo pensato a Mara come candidato ideale, ma non vuole candidarsi, quindi ci sarà Caldoro che è stato già un ottimo governatore, è il nostro capogruppo e...