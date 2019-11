“E ‘quelle’?!” Chiara Ferragni | nulla sfugge Ma la sua risposta alle critiche è da

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 23 novembre 2019) La super influencerè apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo per il suo fantastico ed inimitabile look. Le sue foto collezionano una miriade di like e di commenti entusiastici, ma a volte può capitare che ci sia qualcuno che trovi il pelo nell’uovo per criticarla. Stavolta la moglie di Fedez è stata presa di mira per un dettaglio particolare: la ricrescita delle sue unghie. Probabilmente, tra i tantissimi impegni giornalieri della, l’appuntamento con l’estetista è stato rimandato ma gli attenti e scrupolosi fan non perdonano praticamenteed un follower in particolare le ha rimarcato questo aspetto. (Continua dopo la foto) “Ma le unghie con la ricrescita?”, le ha chiesto. Eha immediatamente replicato: “Nessuno è perfetto”. Unaquindi elegante, senza vena polemica, ma caratterizzata da ...

vvaleriec : @sbarelling @daenayss È la volta buona che ti blocco CHIARA DON’T YOU DARE SEI TU CHE MI MANDI QUELLE FOTO - Maria67509026 : RT @LucaVismara: Una cosa però deve essere chiara. Un cantautore è un artista e in quanto tale non può essere condannato per ciò che scri… - louislamiadroga : RT @LucaVismara: Una cosa però deve essere chiara. Un cantautore è un artista e in quanto tale non può essere condannato per ciò che scri… -