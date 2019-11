È morto il senatore M5s Franco Ortolani

Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019) "Si è spento il professordel MoVimento 5 Stelle. Una vita dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente. Quando c'era da proteggere il nostro territorio, da sostenere cittadini contro discariche illegali e roghi tossici in Campania, lui c'era sempre". Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Facebook commentando la morte didel Movimento 5 Stelle e professore ordinario di Geologia all'Università Federico II di Napoli.aveva 75 anni ed è stato stroncato da due tumori. Simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi, aveva attribuito proprio ai veleni della Campania la causa della sua malattia. "Se tante comunità in Campania non sono state intossicate da discariche o impianti inquinanti, lo si deve al professor. Grazie, tutto il MoVimento ti ...

