E’ morto il prof Franco Ortolani | indimenticabile scienziato della Terra | era esperto

morto il senatore M5s Ortolani - il professore della Terra dei Fuochi. Aveva detto di avere due tumori “per colpa dei veleni in Campania” : Aveva denunciato di avere due tumori “per colpa dei veleni in Campania“. Stanotte il senatore del M5s Franco Ortolani è Morto . Era stato professore di geologia all’università Federico II di Napoli. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Nel 2018 Aveva vinto la corsa elettorale nel collegio uninominale di Napoli-Arenella. “Una vita dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente – lo ricorda il ...

Ivoriano trovato morto in un agrumeto con profonda ferita alla gola - giallo a Rosarno : Il caso è in mano alla procura della Repubblica di Palmi. Preoccupati d alla prolungata assenza del loro compagno, alcuni braccianti stranieri hanno deciso di andare a cercarlo, trovando il suo corpo in una pozza di sangue Federico Garau ? Luoghi: Rosarno

Milano - è morto Gianluca Oss Pinter : una vita per i profughi e i senzatetto - dalla stazione al centro di via Sammartini : Una gioventù nelle fila dell’estrema destra, gli ultimi vent’anni al servizio dei profughi. È morto sabato sera a Milano Gianluca Oss Pinter, aveva 67 anni: lo hanno trovato nel suo alloggio di viale Ungheria, che gli era stato affidato dalla fondazione Progetto Arca, onlus per la quale prestava servizio da un decennio. Tutta la città lo conosceva per la sua solidarietà nei confronti dei senzatetto. Prima l’accoglienza e il ...