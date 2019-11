Drive Up - Guarda la sesta puntata - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di sabato 23 novembre 2019) Una Suv esagerata, una sportiva che è unicona, una nuova stella a emissioni zero. Sono alcuni degli ingredienti delladiUp, che potete rivedere qui sotto. Iniziamo da Vairano, dove è di scena la Jeep Grand Cherokee. Ma non una Grand Cherokee qualunque: lei è la Trackhawk, ha 707 cavalli che scalpitano sotto il cofano e ha tutti i numeri per stupire in pista. A cercare di tenere a bada tanta potenza cè Giorgia Venturini, conduttrice e volto televisivo che, insieme a DJ Ringo, ci mostra che cosè in grado di fare al volante della Suv più potente che ci sia. Instant classic. Di cavalli ne ha tanti anche la Porsche 911 Speedster, ma qui si gioca in un altro campionato, quello dei grandi classici. Nelle mani del nostro Alessio Viola la nuova creatura della Casa di Stoccarda, a tiratura limitata, si esibisce in accelerazioni degne di un jet E a proposito di ...

