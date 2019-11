Dramma a Torino | studente di 22 anni precipita dal terzo piano durante una festa

Fonte : fanpage

(Di sabato 23 novembre 2019) Si trova intubato e in coma farmacologico unodi 22to dal balcone di un appartamento in via Cernaia adove era in corso una. Dopo aver fatto un volo di dieci metri, ha riportato gravi lesioni su tutto il corpo, in particolare al cranio e al torace. La sua prognosi resta riservata. Secondo testimoni, aveva bevuto troppo.

