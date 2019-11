Doping | la Russia rischia le Olimpiadi Il 9 dicembre si riunirà la Wada

Atletica - la IAAF sospende il reintegro della Russia per motivi di Doping : assente alle Olimpiadi 2020? : La Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha sospeso il processo di reintegro della Federazione Russa in seguito alla sospensione di Dmitri Shliakhtin, Presidente della RusAF, reo di aver ostacolato le indagini su Danil Lysenko, argento ai Mondiali 2017 nel salto in alto che è accusato di aver presentato dei documenti medici contraffatti. Nella vicenda sono coinvolti anche altri sei dirigenti della FederAtletica russa che è sospesa dal ...

Le notizie del giorno – Caos negli spogliatoi di Juventus e Brescia - nuovo scandalo Doping in Russia : LE notizie DEL giorno – Alta tensione in casa Brescia. La Rondinelle non stanno di certo attraversando un buon momento, la squadra dopo un buon inizio di stagione è crollata in classifica ed adesso rischia seriamente la retrocessione. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in panchina, via Corini protagonista della promozione, al suo posto Grosso, l’esordio per l’ex campione del Mondo è stato shock con la sconfitta casalinga contro ...

Russia - torna lo scandalo Doping - Olimpiadi ed Europei a rischio : Quattro anni dopo la storia si ripete: Russia fuori dalle Olimpiadi, anche quelle estive di Tokyo 2020, e ripercussioni per gli Europei di calcio. Tutta colpa di quel doping di Stato per il quale è accusata la Madre Russia. Troppi casi in atletica leggera e macchinazione di un sistema oleato negli altri sport che hanno avuto l’apice con i Giochi invernali di Sochi 2014. Vittorie cancellate e medaglie restituite perché considerate ...

Continua lo scontro tra Russia e WADA - l’Agenzia AntiDoping non convinta dei dati forniti da Mosca : L’Agenzia Mondiale Antidoping Continua a monitorare il laboratorio di Mosca, lamentando incongruenze all’interno di alcuni dati Nessun dato falsificato, i dati forniti dalla Russia alla WADA non riportano alcuna alterazione. E’ quanto riferisce il ministro russo dello Sport, Pavel Kolobkov: “gli esperti ritengono che non sia stato rimosso nulla, come ha detto il capo del laboratorio Antidoping russo Yuri Ganus, non ...

Caso Doping - la Russia rischia una doppia pesante esclusione da Tokyo 2020 e Pechino 2022 : Russia ancora nella bufera doping: il direttore dell’agenzia antidoping russa teme l’esclusione da Tokyo 2020 e Pechino 2022 “Alla rappresentativa olimpica della Russia verrà vietato di prendere parte a Tokyo 2020. E penso che la stessa cosa accadrà per i Giochi invernali di Pechino ’22“. Con queste parole Yuri Ganus, direttore dell’agenzia antidoping russa (Rusada), si è espresso duramente in merito ...