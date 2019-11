Donna uccisa dall' amante nel palermitano

Donna trovata morta in una roulotte. Uccisa da mesi. Fermato il compagno : Aveva tutti i requisiti per essere un “cold case”, un delitto irrisolto. Un corpo senza vita di una Donna, trovato lunedì scorso in stato di decomposizione all’interno di una roulotte. Sconosciuta l’identità. Dopo alcuni giorni, però, il giallo è stato risolto. Grazie a un tatuaggio sul petto. Il corpo è di Chiara Corrado, una quarantenne di Pisa Uccisa con un colpo alla testa, forse da un oggetto contundente, lasciata in una roulotte ...

Ancora un femminicidio : Donna uccisa a coltellate in casa : Omicidio a Trecate in provincia di Novara. Il corpo senza vita di una donna di 39 anni, Barbara Grandi, è stato trovato...

Novara - Donna uccisa a coltellate nella sua casa : arrestato il marito. Aveva dato l’allarme : È stata uccisa nella sua casa a Trecate, in provincia di Novara, con diverse coltellate. “Ho trovato mia moglie priva di vita”, ha detto questa mattina al 118 il marito Domenico Horvat, 30 anni, che ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Ma quando i carabinieri sono arrivati in via Sanzio si è consegnato senza opporre resistenza. La moglie, Barbara Grandi, 39 anni, sarebbe stata colpita al termine di un ...

Donna uccisa in casa nel Novarese : 9.45 Una Donna di 39 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Trecate, in provincia di Novara. L'allarme al 118,dato dal compagno della Donna,ha fatto scattare i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Indagano i carabinieri. E'il secondo delitto in poche settimane a Trecate,dove il 2 novembre un uomo uccise il fratello.

Castelfranco - Donna travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce : caccia all’auto pirata : Incidente in via dei Carpani a Castelfranco in provincia di Treviso: una donna è stata travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti agli occhi della figlia. Partita una caccia all'auto pirata che prima l'ha colpita e poi è fuggita a tutta velocità senza prestare soccorso. Si cerca una Fiat Punto guidata da una donna.Continua a leggere

Ricca Donna d’affari uccisa e nascosta in un freezer : arrestato un uomo - ha confessato : È stata torturata, uccisa e infine fatta a pezzi e i suoi resti sono stati nascosti all'interno di un freezer. L'efferato delitto in Thailandia di una Ricca donna d’affari di 58 anni è stato risolto dopo poche settimane: il presunto assassino, un 39enne, è stato fermato dalla polizia. Aveva prelevato milioni dal conto della vittima.Continua a leggere

Foggia - Donna uccisa a coltellate : arrestato l'ex genero : I carabinieri hanno fermato il 36enne Cristoforo Aghilar, accusato di aver ucciso a coltellate Filomena Bruno. L'omicidio si è consumato ad Orta Nova, in provincia di Foggia. La vittima è la madre dell'ex fidanzata di Aghilar. La donna è stata assassinata con due coltellate al petto. L'uomo è stato fermato in località Carapelle, a poca distanza da Orta Nova. Cristoforo Aghilar era stato condannato agli arresti domiciliari per precedenti reati, ...

Orta Nova - Donna di 53 anni uccisa a coltellate : due giorni prima era stata minacciata dall'ex genero : La donna era stata invitata dai carabinieri a trasferirsi a casa della madre: nel pomeriggio è rientrata nel suo appartamento in via Diaz per prendere alcune cose e ha trovato lì l'assassino. Si cerca l'ex genero, ha 36 anni

Foggia - Donna di 53 anni uccisa a coltellate in casa. Due giorni fa era stata minacciata dal genero : Filomena Bruno, una donna di 53 anni di Orta Nova, in provincia di Foggia, è stata uccisa a coltellate nella sua casa. Il killer si è poi dato alla fuga ed è scattata la caccia all'uomo in tutto il Foggiano. La vittima, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe la stessa donna che sabato sera è stata minacciata con una pistola dall’ex genero in un bar della città.Continua a leggere

Donna di 91 anni uccisa a pugni in casa - fermato figlio della badante : Una Donna di 91 anni è stata trovata morta ieri sera a Tolfa, vicino Roma, nella sua abitazione.Sul posto è intervenuto personale del 118 ma per la Donna, che presentava segni di violenza, non c’è stato nulla da fare. A quel punto sono stati chiamati i Carabinieri della Stazione di Tolfa e della Compagnia di Civitavecchia che hanno avviato le indagini. L’ipotesi è quella di una rapina finita male. Per ...

Uccisa a 3 anni - un uomo e una Donna sospettati dell’omicidio della piccola Kamille : Patrick Devone Stallworth e la sua fidanzata 29enne, Derick Irisha sono entrambi sospettati dell'omicidio della piccola Kamille McKinney la bambina di tre anni ritrovata cadavere in una discarica di Birmingham, in Alabama. Stallworth era stato precedentemente accusato ache di possesso di immagini pedopornografiche.Continua a leggere

Tragedia sui binari : Donna investita e uccisa da un treno ad alta velocità : Dalle 9 di stamattina è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Verona, a causa di un incidente...

Teramo - 32enne uccisa a coltellate in casa. A dare l’allarme un’amica della Donna : Una donna di 32 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Nerato (Teramo), dove viveva con il compagno e la figlia. Mihaela Rosa, questo il suo nome, secondo i primi accertamenti è stata uccisa a coltellate. A dare l’allarme è stata un’amica della donna, che preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei, si è messa in contatto con le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che ...

Giovane Donna uccisa a coltellate nel teramano : Teramo - Una donna di 32 anni è stata trovata morta, uccisa a coltellate, a Nereto (Teramo), in un appartamento dove viveva con il compagno e la figlia. A scoprire il corpo senza vita sono stati, nel pomeriggio, i Vigili del fuoco che hanno forzato la porta di ingresso dell'appartamento, dopo l'allarme lanciato da un'amica che non riusciva a mettersi in contatto con la donna. I Carabinieri del reparto operativo del comando ...