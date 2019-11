Donna uccisa a coltellate | la vittima grida | “Sono incinta” L’amante confessa

Palermo - 30enne uccisa dal suo amante : la Donna aspettava un bambino : Una terribile tragedia si è verificata nella giornata di ieri, venerdì 22 novembre, a Partinico, in provincia di Palermo . Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, una donna di 30 anni di origini romene, Ana Maria Lacramioara Di Piazza, è stata uccisa dal suo amante , un cittadino italiano di 51 anni molto conosciuto come imprenditore. Il delitto, almeno secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, sarebbe maturato ...

Donna trovata morta in una roulotte. Uccisa da mesi. Fermato il compagno : Aveva tutti i requisiti per essere un “cold case”, un delitto irrisolto. Un corpo senza vita di una Donna, trovato lunedì scorso in stato di decomposizione all’interno di una roulotte. Sconosciuta l’identità. Dopo alcuni giorni, però, il giallo è stato risolto. Grazie a un tatuaggio sul petto. Il corpo è di Chiara Corrado, una quarantenne di Pisa Uccisa con un colpo alla testa, forse da un oggetto contundente, lasciata in una roulotte ...