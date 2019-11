Di Maio vede Grillo | da gennaio nuovo contratto di governo

M5s - Di Maio vede Grillo : “Siamo d’accordo su tutto. Smentite le leggende metropolitane” : Il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio è arrivato intorno alle 8.30 all’Hotel Forum di Roma, per incontrare Beppe Grillo. Al termine dell’incontro, durato due ore, il capo politico del M5s ha negato contrasti col garante ed afferma: “Siamo d’accordo su tutto. Smentite le leggende metropolitane“. In verità a contestare la leadership sono molti parlamentari che hanno manifestato le loro critiche in alcuni post sui ...

Luigi Di Maio - tragica ammissione : "Il Movimento è in difficoltà - bisogna rivedere la carta dei valori" : I Cinque Stelle sono allo sbando e finalmente arriva la tragica ammissione. "Riconosciamo che c'è un momento di difficoltà". Per dirlo Luigi Di Maio che ha tanto, troppo, da perderci (come la poltrona da capo politico) significa che il Movimento è agli sgoccioli. "È un momento in cui dopo 18 mesi al

Di Maio vuole rivedere il patto col Pd : "Meglio che con la Lega - ma ci fa male lo stesso" : Il capo politico del M5s Luigi Di Maio dopo le elezioni in Umbria passa all'attacco e chiede una revisione del programma di...

A Narni Di Maio lancia la sua "terza via". Il gelo con Conte resta e si vede : Le braccia di Luigi Di Maio restano immobili. Le mani incrociate. Eccola la distanza. Lo stato d’animo del capo M5s viene tradito dai suoi gesti. Ad abbracciare il premier Giuseppe Conte proprio non ce la fa e neanche a prendere parte con slancio ed entusiasmo a quella che ormai è già passata alla storia come la “foto di Narni”. Perché è qui, in Umbria, che Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto ...

Manovra - l'Ue chiederà chiarimenti. Conte vede Di Maio - poi gli incontri con i partiti : La Commissione invierà all'Italia una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la scorsa settimana

Manovra - Conte vede Di Maio (e i partiti) prima del vertice di maggioranza : Stasera in programma anche il Cdm. L’obiettivo del premier è far rientrare le tensioni dei giorni scorsi. Tra i Cinque Stelle cresce la tensione. Gallo: serve un’esorcista

Mezz'ora in più - Bruno Vespa : "Salvini e Renzi devono vedersela con Conte. Cos'è stato straziante per Di Maio" : "Matteo Salvini e Matteo Renzi sono due leader con 20 anni in meno di Berlusconi e Prodi che ora devono vedersela con Giuseppe Conte". Bruno Vespa, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai tre, analizza l'attuale situazione politica, che vede una maggioranza di governo lacerata al suo int

Davide Galantino - "Mi fa ribrezzo vedere i Cinque Stelle e Luigi Di Maio a braccetto con la sinistra" : Onorevole Davide Galantino, oltre a essere un ex M5S lei è un ex parà. Come è stato accolto in FdI? «Quando, qualche giorno fa, è stato annunciato il mio passaggio a Fratelli d' Italia mi sono trovato circondato da una testuggine: era il mio nuovo gruppo che mi proteggeva dagli attacchi fisici dei 5