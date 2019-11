Di Maio incontra Grillo | “D’accordo su tutto” Leadership resta | se ne riparla a marzo

M5s - eletti dell’Emilia-Romagna incontrano Di Maio : “Nessuna alleanza con i partiti alle Regionali - valutiamo le liste civiche” : Luigi Di Maio fa il punto con i parlamentari e i consiglieri Regionali dell’Emilia Romagna in vista delle prossime elezioni, dopo l’esperimento dell’ alle anza locale in Umbria con il Partito Democratico. “L’indicazione principale arrivata dagli eletti – dice all’Adnkronos una fonte presente alla riunione – è di andare da soli, perché la corsa solitaria ci caratterizza di più: ci vediamo come un Movimento ...

Governo - Conte incontra Di Maio e poi i partiti della maggioranza prima del Cdm : Rimane alta la tensione all'interno della maggioranza e in modo particolare tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio , i quali nel corso di questa mattina hanno avuto un faccia a faccia a Palazzo Chigi, dopo il dibattito di questo weekend. Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni di alcune agenzie di stampa, il meeting con il ministro degli Esteri rientra in una precisa ...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool - Patuanelli incontra delegazione : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...