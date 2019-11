Di Maio-Grillo | D' accordo su tutto Serve nuovo contratto di governo

Luigi Di Maio e Beppe Grillo - l'incontro : "Va sostenuto non sostituito. Nuovo contratto di governo col Pd" : Luigi Di Maio e Beppe Grillo dopo le tensioni sul voto per le regionali si sono incontrati questa mattina 23 novembre a Roma. I due - si legge in una nota - hanno discusso a lungo del Nuovo corso governativo del M5S: "Non possiamo essere gli stessi di prima, dobbiamo guardare avanti con grande entus

M5s - incontro Grillo-Di Maio. Il fondatore : “Ci sarò di più - gli darò una mano”. E insieme al Pd : “Da gennaio contratto di governo” : Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppe Grillo e il capo politico Luigi Di Maio si sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno sembra tirato. “Siamo d’accordo su tutto” dice il ministro degli Esteri uscendo ...

M5s - incontro Grillo-Di Maio. Il fondatore : “Ci sarò di più - gli darò una mano”. Accordo sull’ipotesi di proporre al Pd un contratto di governo : Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppe Grillo e il capo politico Luigi Di Maio si sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno sembra tirato. “Siamo d’Accordo su tutto” dice il ministro degli Esteri uscendo ...

