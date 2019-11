Di Maio-Grillo | D' accordo su tutto Nuovo contratto di governo

Fonte : affaritaliani

(Di sabato 23 novembre 2019) Luigi Diallontana le polemiche dopo l'incontro con Beppea Roma. "Siamo d'su. Sono smentite le leggende metropolitane dei giorni scorsi'. Cosi' Luigi Di, al termine dell'incontro con Beppea Roma. Il capo politico del M5s ha lasciato l'albergo romano dopo circa due ore dal suo arrivo. Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : M5s, Di Maio vede Grillo: “Siamo d’accordo su tutto. Smentite le leggende metropolitane” - LaStampa : Spaventato dal pressing dei big e dall’ira del fondatore, il capo politico lascia il tour in Sicilia. Aveva diserta… - masechi : ??Tre uomini in crisi. Legge elettorale, Zingaretti apre alla Lega. Conte travolto da Alitalia (Atlantia non c'è più… -