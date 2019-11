Di Maio | «Con Beppe Grillo siamo d' accordo su tutto | sono voci metropolitane»

Di Maio : con Grillo d'accordo su tutto : 10.28 "Siamo d'accordo su tutto,abbiamo smentito le leggende metropolitane di questi giorni". Così il capo politico del M5s, Di Maio, dopo l'incontro con il fondatore del Movimento, Beppe Grillo. Il faccia a faccia di due ore si è tenuto a Roma. Di Maio è rientrato nella capitale, interrompendo il suo tour in Sicilia per fare il punto della situazione politica che riguarda il M5S.

Luigi Di Maio punta a tornare con Salvini. Conferme : un suo movimento locale per regale voti alla Lega : Si torna sempre dove si è stati bene. E la tentazione di Luigi Di Maio, accortosi di aver trovato di peggio con il Pd, è fortissima. Il ministro degli Esteri spera infatti di ricongiungersi con l'ex (alleato) Matteo Salvini e per farlo ha già iniziato a sondare il terreno. Il capo politico dei Cinqu

Regionali - Di Maio : “Quanti voti prenderemo? Lavoriamo per eleggere qualche consigliere” : “Lunedì mattina sarò in Calabria e in Emilia Romagna nel pomeriggio: iniziamo. Io come tutti gli altri ci mettiamo al servizio del progetto. Non so quanto prenderemo in queste Regioni, ma lavoreremo per mettere qualche consigliere regionale nei Consigli”. Così il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti a Castelvetrano L'articolo Regionali, Di Maio: “Quanti voti prenderemo? Lavoriamo per eleggere qualche ...

Governo : Di Maio - 'nessun battibecco con Gualtieri' : Castelvetrano (Trapani), 22 nov. (Adnkronos) - "Non è vero che ci sono stati battibecchi tra me e il ministro Gualteri. Stamattina ho avuto un incontro con lui sul Mes ed è stata una riunione cordiale. Io lo ringrazio. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori approfondimenti". Lo ha detto il ministro

Lettera a Grillo contro Di Maio? Voci insistenti. Showdown nel M5S : All'indomani della votazione sulla piattaforma Rousseau che ha sconfessato la linea di Luigi Di Maio sulle elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna è un proliferare di distinguo e di attacchi sempre più espliciti verso il ministro degli Esteri. Sono in molti, come una grillina della prima ora come Roberta Lombardi, a chiedere che ora gli... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - rivolta dei dirigenti del Mise contro l'ex ministro. Roba mai vista : "Qui è tutto paralizzato" : Infuria la rivolta dei dipendenti del Mise (ministero dello sviluppo economico) contro la cattiva gestione dell'ex titolare del dicastero, Luigi Di Maio. Il ministero, deputato a risolvere le crisi aziendali - tra cui spiccano le scottanti emergenze Ilva ed Alitalia-, sta dimostrando un'inefficienza

Luigi Di Maio - l'attacco di Lombardi : "Il capo politico è fallito - ora su Rousseau decidiamo con chi allearci" : E' stato un "fallimento", bisogna prenderne atto. Luigi Di Maio in primis. "Usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi", tuona Roberta Lombardi in un durissimo post su Facebook in cui peraltro chiede che siano gli attivisti di Emilia Romagna e Calabria a decidere se il M5s de

