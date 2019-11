Di Maio blinda Grillo | il capo è lui | da gennaio nuovo contratto di governo Zingaretti

Grillo blinda Di Maio e chiede 'nuovo contratto' governo : Beppe Grillo 'blinda' Luigi Di Maio e l'alleanza con la "sinistra" contro la corsa di una "destra un po' pericolosetta". E, sul governo, rilancia proponendo un "nuovo contratto" agli alleati, "a partire da gennaio". A due giorni dal voto degli attivisti sulla piattaforma Rousseau, a favore della corsa in Emilia-Romagna, contro le indicazioni dei vertici del Movimento, il garante del M5s incontra per circa due ore il capo politico del M5s nel suo ...

Grillo blinda Di Maio : resta e "va sostenuto" : Luigi Di Maio resta il capo politico del Movimento 5 Stelle. Lo assicura Beppe Grillo in una nota congiunta con il capo politico dei pentastellati emessa al termine di un incontro di due ore avvenuto sabato mattina in un albergo di Roma. "Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto", si legge nella nota. "Una persona deve poter decidere e fare scelte ...

Di Maio blinda il M5s : nessuna virata a sinistra - il Movimento va avanti per la sua strada : Racconta un fedelissimo di Luigi Di Maio alla Camera che il Pd sarebbe sempre in pressing più su Beppe Grillo che sugli esponenti di primo piano - qualcuno, tra gli altri, fa il nome del sindaco di Milano Beppe Sala - affinché intervenga in modo da spingere i pentastellati ad un asse più strutturato con i dem. Stamattina dal Nazareno si è ribadito in ogni caso che non c'è alcuna 'invasione di campo', che Nicola Zingaretti non ha mai espresso ...

Manovra - Di Maio blinda la plastic tax : “Dibattito surreale - l’ambiente non si salva a parole” : La plastic tax non si tocca, per il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. "Vedo che è nato un dibattito surreale sulla plastic tax, quindi vorrei mettere le cose in chiaro", afferma in un post su Facebook in cui spiega che non ci saranno passi indietro sulla tassa sugli imballaggi di plastica trattandosi di una norma a tutela dell'ambiente.Continua a leggere