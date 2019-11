De Gregori si confessa | la rabbia non mi è mai appartenuta | cambiare è bello

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 23 novembre 2019) Più che uno dei più amati cantautori di sempre sembra un turista, quel signore placido che gironzola per piazza della Signoria, a Firenze, fumandosi una sigaretta. Pronto a concedere una parola e anche una foto perchè "no, dai, non è vero che ho un brutto carattere". Francesco Deè l'ospite che chiude la Festa del Foglio a Palazzo Vecchio, 'ndosi', in una intervista con Annalena Benini, tra passato e presente. Senza cedere alla nostalgia, mai. "Non c'è da rimpiangere gli ideologismi del passato, degli anni '70, quando io ho cominciato a cantare - dice - Ma un po' più di ideali oggi non guasterebbero". "No, non mi manca il passato, si cambia ed è". "Io non capisco - riprende - chi resta aggrappato a uno scoglio perchè è stato la sua ancora per 30, 40 o 50 anni. Per fortuna si cambia, affrontando le rivoluzioni che si susseguono nella vita sociale, politica ...