Daniele Scardina | Diletta è la mia donna Vederla a bordo ring mi carica

Cosa c’è tra Diletta Leotta e Daniele Scardina : “Niente di definito - basta ciò che proviamo” : È il settimanale Chi a raccogliere le prime dichiarazioni di Daniele Scardina a proposito della relazione con Diletta Leotta. Il pugile è volato in Italia a inizio novembre per partecipare a un incontro e si tratterrà a Milano fino alla fine del mese, data in cui dovrà ripartire per Miami. Tutto il tempo libero del quale dispone al momento è dedicato alla bella giornalista che da inizio estate gli ha rubato il cuore. Daniele e Diletta ...

Daniele Scardina e la relazione con Diletta Leotta : “non saprei come definirci - mi basta sapere ciò che proviamo” : Daniele Scardina parla della sua relazione con Diletta Leotta: il pugile non vuole etichettare il proprio rapporto, ma preferisce dare più peso al sentimento reciproco Daniele Scardina e Diletta Leotta sono una delle coppie sportive più cool del momento. Il pugile super tatuato è una star della nobile arte italiana, lei è la giornalista sportiva più popolare e sognata da tutti i fan del mondo del pallone. Eppure, nonostante la reciproca ...

Diletta Leotta - il fidanzato Daniele Scardina : "Non abbiamo mai definito con una parola il nostro rapporto" : "Io, cioè noi, non abbiamo mai definito quello che c'è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti". Così il pugile Daniele Scardina, detto 'King Toretto', parla al settimanale Oggi della love story con la conduttrice e giornalista televisiva, Diletta Leotta. abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po' di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci ...

Per Diletta Leotta è ancora passione con il pugile Daniele Scardina : La lontananza sembrava dovesse portare crisi nella neocoppia dello showbiz, quella nata quest’estate tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina, detto Toretto. Lui era stato paparazzato a passeggio con un’altra a Miami dove vive e si allena, lei era sempre più impegnata col lavoro a Milano. Invece la coppia si è ritrovata proprio nel capoluogo lombardo per un incontro sportivo, ma non solo. Insieme notte e giorno hanno ...

Daniele Scardina parla di Diletta Leotta : Non abbiamo mai definito quello che c’è : Quella tra Daniele Scardina e Diletta Leotta è stata una delle love story più chiacchierate degli ultimi mesi. In un'estate durante la quale molte coppie si sono separate e alcune sono tornate dopo un periodo di lontananza, ha fatto notizia il loro avvicinamento inedito. Sembrava un amore estivo, di quelli destinati a durare fino ai primi giorni di scuola. Infatti a fine agosto Daniele Scardina era tornato negli Stati Uniti, dove da qualche anno ...

Innamoratissima! Diletta Leotta e Daniele Scardina : ecco cosa è successo tra i due. Milioni di italiani disperati : Sembra sempre più innamorata Diletta Leotta. Da quello che dichiara infatti, la relazione con Daniele Scardina non poteva andare meglio! La conduttrice di DAZN e il pugile sono tornati a farsi vedere insieme in occasione del recente incontro dello sportivo a Milano. Un incontro che i due hanno vissuto fianco a fianco lavorativamente e privatamente. Dopo la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Ilias Archegui Scardina ha dormito a ...

Diletta Leotta e Daniele Scardina : la storia continua : Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno ancora insieme Non è finita la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, nata la scorsa primavera complice un incontro di lavoro. Dopo la fine dell’estate i due si sono allontanati: il pugile è tornato a Miami, dove vive e si allena. Ma non ha dimenticato la bella […] L'articolo Diletta Leotta e Daniele Scardina: la storia continua proviene da Gossip e Tv.

Boxe - Daniele Scardina esalta Milano e difende l’internazionale IBF dei supermedi. King Toretto batte Achergui e sogna in grande : Daniele Scardina non delude le aspettative della vigilia, infiamma l’Allianz Cloud di Milano e domina il match contro Ilias Achergui difendendo così il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi. Il pugile nativo di Rozzano si è imposto con un netto verdetto unanime (98-91; 98-91; 97-92), il divario tecnico nei confronti dell’avversario belga di origini marocchine è stato davvero molto ampio e l’esito dell’incontro non ...

Milano Boxing Night – Daniele Scardina è carico : “Achergui dice che sarà una guerra? Bene - sono pronto” : Daniele Scardina pronto alla difesa del titolo internazionale IBF dei pesi supermedi contro Ilias Achergui: il pugile italiano è pronto alla ‘guerra’ Successo superiore alle aspettative per la conferenza stampa della Milano Boxing Night svoltasi oggi alla Terrazza Duomo 21 in Piazza del Duomo a Milano. Decine di giornalisti e fotografi delle più importanti testate nazionali sono intervenuti per ascoltare il campione ...

Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina tutto finito? Il pugile fotografato a Miami con una mora : Il pugile, rientrato negli States, è stato paparazzato a Miami in compagnia di una ragazza mora. Le foto, pubblicate da Diva e Donna, hanno scatenato i pettegolezzi su una possibile crisi con la conduttrice sportiva. La storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina potrebbe essere già finita. Dopo un'estate bollente, fatta di baci appassionati in barca, feste in piscina e romantiche cene, una delle love story più chiacchierate degli ultimi mesi ...

Boxe - Daniele Scardina : “Achergui ha vinto il titolo nazionale due volte e quindi è abituato a combattere” : Il 25 ottobre a Milano il campione internazionale IBF dei pesi supermedi Daniele Scardina difenderà il titolo contro il campione del Belgio Ilias Achergui sulla distanza delle dieci riprese. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Segui il Scardina-Achergui di Boxe in diretta streaming su DAZN La preparazione per il match è stata lunga: “Da metà agosto. Non sapevo che sarebbe stato lui il mio avversario, ma sapevo che avrei ...

Daniele Scardina e Diletta Leotta - lui torna a Miami : “Una ragazza semplice - il tempo deciderà” : Continua la frequentazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, la coppia più chiacchierata dell'estate 2019. Lo ha confermato lo stesso pugile noto con il nome d'arte di King Toretto, in un'intervista pubblicata sul nuovo numero di Chi. Il magazine ha pubblicato anche una foto che mostra la conduttrice di DAZN a cena con il campione dei super medi : "Diletta Leotta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un ...

Sono single - lei è un'amica speciale! Daniele Scardina commenta il flirt con Diletta Leotta : Diletta Leotta e Daniele Scardina Sono una delle coppie che stanno maggiormente facendo discutere in questa calda estate italiana. I due Sono stati avvistati a Ibiza in atteggiamenti molto intimi ed è esploso il gossip. La storia raccontata dal pugile sulle pagine de La Gazzetta dello Sport sembra essere tutt'altra e chi sognava già la relazione romantica dovrà ricredersi. Il pugile ha dimostrato di avere un'ottima guardia, oltre che ...

Diletta Leotta ecco come è nata la storia con Daniele Scardina : Diletta Leotta racconta per la prima volta come si è conosciuta con il suo nuovo ragazzo Daniele Scardina. Ormai, per gli appassionati di gossip e non solo, è cosa nota: tra Diletta Leotta e il manager Matteo Mammì è finita, dopo quattro anni d’amore. E mentre lui si consola con la bella Anna Safroncik, il volto di Dazn vive un flirt con il campione di boxe Daniele "King Toretto" Scardina.